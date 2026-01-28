Las aulas asturianas tendrán una nueva guía didáctica para combatir la LGTBIfobia desde Infantil hasta Bachillerato

Una guía educativa para reforzar la inclusión y prevenir la LGTBIfobia en las aulas. Eso es lo que ha presentado esta mañana la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado, Nuria Rodríguez, con el objetivo de ofrecer a los colegios asturianos recurso técnico gratuito que incluye aplicaciones didácticas para más de 50 libros, adaptados a todas las etapas educativas: desde Infantil y Primaria hasta Secundaria, Bachillerato y Educación Especial (contando para ello con el uso de pictogramas para garantizar la inclusión total).

Desde la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ se ha incidido en que el objetivo primordial es ofrecer al profesorado y a las familias estrategias claras para abordar la diversidad afectivo-sexual y prevenir situaciones de acoso. La herramienta permite a los docentes trabajar la visibilidad del colectivo en el aula sin tener que realizar una investigación previa, facilitando la intervención inmediata en casos de conflicto o agresiones. Nuria Rodríguez ha hecho hincapié en que la creación de esta guía responde a una necesidad social urgente. “Este instrumento no se construye por un capricho de la entidad, este instrumento se construye porque hay una demanda real por parte del profesorado para intervenir en situaciones de este tipo, que no es fácil”, ha explicado, recalcando que las agresiones por LGTBIfobia continúan en ascenso.

El proyecto también busca que el alumnado se sienta representado y encuentre referentes positivos en sus entornos de estudio. Y es que, han explicado los responsables de la guía, "nombrar y visibilizar es una forma de educar". Con ese fin, la guía estará abierta a toda la comunidad educativa y al público general, que podrá descargarla de forma gratuita en el blog y las redes sociales de la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ de Asturias.

Futura ley

Durante la presentación, Nuria Rodríguez ha reiterado el compromiso de su departamento con las políticas de diversidad sexual y derechos LGTBI. "Desde la Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI vamos a seguir trabajando en la misma línea en la que lo hemos hecho desde el año 2023", aseguró, anunciando que este mismo año se reforzará aún más esa labor en un contexto clave para el desarrollo normativo. "Vamos a seguir peleando por los derechos del colectivo LGTB y sobre todo en este año con más fuerza si cabe que en los anteriores porque estamos con la tramitación de la ley", ha explicado, recordando que ya ha finalizado el plazo de exposición pública y presentación de alegaciones. La directora general también avanzó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es responder a las alegaciones recibidas y llevar el texto legal al Parlamento "lo antes posible", confiando en que la Cámara muestre la sensibilidad necesaria. "Estamos abordando una ley de derechos, no de obligaciones sino una ley de derechos, y cuando una sociedad crece en derechos es una sociedad que crece para todos", recalcó.

Noticias relacionadas

Rodríguez quiso destacar la implicación directa de la Red Educativa de Apoyo LGTBI+ en el proceso legislativo, recordando que “ha sido una de las entidades que ha formado parte del grupo de trabajo para la elaboración del borrador de la ley LGTBI desde el inicio”.