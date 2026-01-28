Asturias convoca 49 plazas de médicos del Sespa: estas son las especialidades con más necesidad de profesionales en Asturias

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este miércoles las convocatorias de concurso-oposición para 49 plazas fijas de médicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Los contingentes más numerosos corresponden a las especialidades de medicina interna, con 12 plazas; hematología, con 7; y medicina física y rehabilitación, con 6 plazas.

El texto de la convocatoria indica que estas plazas estatutarias se enmarcan en la oferta pública de empleo de 2025. Y precisa que, “en atención tanto al número de procesos que han de ejecutarse de forma simultánea, como a la necesidad de velar por el cumplimiento y aplicación de los principios de eficacia, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, así como de las actividades materiales de gestión”, el Sespa “realizará un único examen de modalidad teórico práctico con el objetivo de evitar retrasos y dilaciones que causen perjuicios a los candidatos”.

Especialidades con más necesidades

Estas convocatorias de plazas médicas se derivan de un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 22 de diciembre por el que se aprobó la oferta de empleo público para 2025. Ese acuerdo quedó reflejado en el BOPA del 29 de diciembre e implica una oferta de 582 plazas estatutarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa). De ellas, 364 en turno libre y 218 de promoción interna.

En esa cifra global, 115 plazas son de médico: 80 son de especialistas hospitalarios y 35 de médico de familia.

La convocatoria carga la mano en especialidades en las que la sanidad pública asturiana registra más necesidades o se están produciendo más jubilaciones, caso de medicina interna (12 plazas), hematología (7), medicina física y rehabilitación (6), bioquímica clínica (5) o dermatología, endocrinología, medicina del trabajo, neumología, oncología médica, oncología radioterápica, psicología clínica, psiquiatría o reumatología (con 4 plazas convocadas en cada una de ellas).