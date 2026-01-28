La borrasca Kristin afecta a casi toda España: esta es la previsión del tiempo en Asturias para los próximos días

La borrasca Kristin ya está aquí. El nuevo temporal que afecta a toda España está dejando nieve en el centro peninsular, lluvias intensas en el sur de Andalucía, fuertes rachas de viento en gran parte España y olas de más de ocho metros en Galicia.

En Asturias, se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros, que no cambiará hasta el viernes, cuando está previsto que el aviso suba a naranja. La cota de nieve irá descendiendo hasta llegar a los 700-900 metros el fin de semana.

La borrasca Kristin, que según los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) será "pequeña pero muy profunda", ya está causando problemas en varios puntos de España, especialmente en Madrid. La nieve también ha caído con fuerza en diferentes puntos de Castilla y León.

La nieve en Madrid

La nieve caída en las últimas horas sobre Madrid, sobre todo en la zona norte y oeste de la región, están provocando cortes en algunas de las principales carreteras, como la A-1 o la A-6. En estos momentos se registran varios centímetros de nieve acumulada en la capital. Durante estas horas de intensas nevadas la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a elevar a situación operativa 1 su Plan de Inclemencias Meteorológicas, haciendo además un llamamiento a priorizar la seguridad en el acceso a los centros educativos a primera hora de la mañana.

El temporal, que ha entrado en la región por el oeste, ha irrumpido en la capital sobre las 10 horas de este miércoles, dejando copiosas nevadas en el centro y especialmente en los distritos de Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza. El Ayuntamiento también se ha visto obligado a activar el Plan de Inclemencias. De hecho, el Consistorio ha habilitado 5.600 operarios y 264 medios mecánicos en los puntos más complicados de la ciudad. Además, ha reforzado el dispositivo de limpieza y mantenimiento, aunque siempre incidiendo en la necesidad de reducir los desplazamientos innecesarios.

Problemas en la alta velocidad

El temporal de nieve que está afectando este miércoles al país también está provocando suspensiones y retrasos en algunas líneas de trenes de cercanías y de alta velocidad, en esta última red debido principalmente a las limitaciones de velocidad por la acumulación de nieve.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa de que, en el corredor de Madrid a Barcelona, se circula a 160 kilómetros por hora en el tramo de Guadalajara a Calatayud por la nieve. Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70 y 120 minutos.

En el corredor Norte, la velocidad está restringida a 160 km/h entre Soto del Real y el túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela. Por ello, el Alvia 4273 Chamartín 7.45 a Santander pierde 90 minutos en el cambiador de Valdestillas por acumulación de hielo en rodales.

Asimismo, el AVE 4060 Gijón 5.58 Chamartín pierde 65 minutos en León por problemas en un pantógrafo, por el paso por el cambiador de Vilecha y por dificultades en la operación en el entorno de León (desvío congelado). Se tienen previsto hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha.

En el corredor Sur, está cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9.30 por inundaciones. Los trenes afectados son el Alvia 10005 Cádiz 6.29 a Madrid Chamartín, donde se está transportando a los viajeros en autobuses a Córdoba y, posteriormente, a Villanueva de Córdoba, debido al tramo cortado en Adamuz.

El Alvia 10000 Chamartín 15.11 a Cádiz se llevará a cabo en autobús hasta Córdoba y luego hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del Alvia 1005. Asimismo, el Alvia 10695 Cádiz-Barcelona se suprime en Córdoba y los viajeros continuarán hasta Alcázar vía Madrid; el Alvia 10696 Barcelona-Cádiz se rota en Alcázar y los viajeros continúan hasta Córdoba en autobús, donde seguirán en la rama S/130 que se queda en Córdoba del Alvia 10695; y el Alvia 291 Badajoz 06.36 a Madrid se suprime en Leganés por acumulación de nieve, por lo que los viajeros continuarán en cercanías.

Frío, nieve, lluvia y vientos huracanados

Según la previsión de la Aemet, nevará en cotas bajas del norte y centro de la Península a partir de unos 600 a 800 metros, aunque la cota irá subiendo por la tarde. Sin embargo, la mezcla entre el viento y la nieve puede dar lugar a ventiscas que reduzcan la visibilidad, dificultando el tráfico. "Es importante consultar el estado de las carreteras".

Por lo demás, las lluvias en el sur de Andalucía serán localmente fuertes y persistentes. Asimismo, habrá temporal marítimo muy importante, con olas de más de ocho metros en Galicia y de más de seis metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho. En el entorno del Golfo de Cádiz también habrá un oleaje importante. Todo esto sucederá con temperaturas más bajas en el norte peninsular.

La borrasca Kristin se alejará el jueves, aunque España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas. De este modo, ésta volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, algo menos en Cataluña y en el sureste peninsular. De manera paralela, también lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera.

Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en el sur de Galicia y en zonas montaña de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias en el Cantábrico también podrán ser fuertes e ir acompañadas en algunos casos de tormenta y granizo. La cota de nieve, eso sí, subirá por encima de los 1.500 m salvo en el noroeste del territorio, donde quedará en torno a unos 1.300 m.

A su vez, los vientos serán intensos en zonas del norte, este y sur de la Península y en áreas de montaña del resto del país. Un día más, habrá temporal marítimo importante en Galicia y en las costas del sur del Mediterráneo. Aún así, las temperaturas subirán notablemente y Bilbao podría rondar los 20ºC mientras que Murcia podría superar incluso los 25ºC.

La previsión para el fin de semana

El viernes será un día de relativa tregua en el sur peninsular, donde las lluvias serán más débiles y dispersas. El portavoz de AEMET ha especificado que, a pesar de ello, continuará lloviendo en el centro y norte peninsular, especialmente en Galicia y zonas próximas. Además, se registrarán nevadas a partir de unos 1.000 a 1.200 m.

En este marco, seguirán las rachas de viento intensas en los tercios norte y este de la Península. Si bien las temperaturas serán algo más bajas, los valores serán relativamente suaves y en puntos del sur del área mediterránea se superarán los 20 a 22ºC. Así, las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña.

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que el país seguirá bajo la influencia de nuevas borrascas atlánticas. Por días, el sábado lloverá sobre todo en los tercios norte y oeste de la Península, aunque no se descarta alguna lluvia débil en otras zonas del territorio peninsular salvo en el área mediterránea. Además, nevará a partir de unos 700 a 1.000 m en el Cantábrico y Pirineos, con rachas de viento muy fuertes en zonas del norte, este de la Península y de Baleares y temperaturas un poco más bajas.

El domingo llegará un nuevo frente más activo, con vientos húmedos y templados que darán lugar a lluvias abundantes en el oeste peninsular, especialmente en Galicia y en torno al Sistema Central. A lo largo de esta jornada la cota de nieve estará muy alta ya que las temperaturas subirán. De hecho, se superarán los 20ºC en el sur del área mediterránea y el Valle del Guadalquivir.