Dos horas de cortes en tres importantes puntos de las autovías de Asturias: el "súper jueves" con el que el campo plantará cara a Mercosur

Todo está listo para el «súper jueves» del campo español. Y es que este jueves 29 de enero los profesionales del sector primario de una treintena de comunidades en toda España, incluida Asturias, protestarán en la calle para dejar claro su rechazo al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). La idea es colapsar plazas, cortar autopistas y carreteras, para llamar la atención. No obstante, en las autonomías más azotadas por el temporal de nieve valoran la posibilidad de aplazarlas.

Se puede decir más alto, pero no más claro, el motivo por el que los ganaderos y agricultores asturianos –y los de toda Europa en general– están de uñas por un tratado que creará la mayor zona de libre comercio del mundo (cerca de mil millones de potenciales consumidores) y permitirá ahorrar a uno y otro lado del charco mucho dinero en aranceles. Las organizaciones agrarias asturianas URA, ASAJA, COAG y USAGA lo ha reiterado por activa y por pasiva: la alianza con Mercosur abrirá la puerta a productos con los que tendrán que competir –carne, miles y fabas principalmente en la región– en inferioridad de condiciones al estar sometidos en sus países a menos controles y requisitos que los europeos, esto permite que sean más baratos y, por tanto, poco tendrán que hacer los alimentos asturianos para mantener fiel al consumidor que busca una cesta de la compra más económica.

Cortes de autovía

Así las cosas, los ganaderos y agricultores en Asturias secundarán el «súper jueves» del campo con tres concentraciones simultáneas de 12 a 14 horas en Bustio (Ribadedeva), Campomanes (Lena) y Barres (Castropol). La idea es, tal y como avanzaron las organizaciones, cortar las autovías para llamar la atención de que la entrada en vigor de Mercosur «es la muerte del campo» asturiano. Numerosas organizaciones, asociaciones, concejos (en Grado el pleno municipal se pronunció esta semana en contra del tratado), cooperativas, colegios profesionales, etc, han mostrado su apoyo al medio rural asturiano.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, reiteró este miércoles su apoyo al sector, que ya demostró el pasado 16 de enero con su presencia en la tractorada por Oviedo. «Nada ha cambiado respecto a esa movilización», indicó, señalando que la única singularidad ha sido la votación del Parlamento Europeo en la que se decidió pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evalúe si el acuerdo respeta los tratados, un resultado que el Gobierno asturiano acoge con satisfacción en tanto que podría ralentizar –no frenar– la aplicación de Mercosur. Marcos insistió que las movilizaciones contra el tratado son «justas» y que lo que defiende el Gobierno asturiano es que los tratados no perjudiquen a ningún sector.

Protesta de agricultores contra el acuerdo con Mercosur frente al Parlamento Europeo, este miércoles en Estrasburgo. / PASCAL BASTIEN / AP

Respecto a la defensa que del acuerdo hace el eurodiputado socialistas asturiano Jonás Fernández, señaló: «La posición del Gobierno de Asturias, yo siempre lo digo, reconozco que es una posición egoísta. Nosotros defendemos a los asturianos. Probablemente yo puedo entender posicionamientos como pueda tener Castilla-La Mancha, que es proactiva con el acuerdo con Mercosur desde un punto de vista de lo que les puede beneficiar; pero nosotros, haciendo un análisis global y, sobre todo, en el ámbito de esta consejería, consideramos que los perjuicios o los riesgos que puede traer un acuerdo de estas características son muy altos».

También mostró su oposición al acuerdo la diputada Covadonga Tomé (Somos Asturies), quien se reunió con representantes de COAG. Acusó al PP y al PSOE de mantener una posición «incoherente» respecto al pacto, que rechaza «frontalmente» al considerar que «amenaza directamente la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de Asturias». No obstante, Tomé admite que «puede tener algún elemento positivo a nivel geopolítico», pero advierte de que su impacto sobre el sector primario asturiano lo convierte en «inaceptable tal y como está planteado en este momento».

En la misma línea se pronunció María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), quien defiende abiertamente el acuerdo con Mercosur, si bien también tiende la mano al campo asturiano. Calvo se reunió con la Mesa Agroalimentaria de FADE para analizar la situación del sector y el contexto internacional. La patronal cree que los acuerdos comerciales deben generar oportunidades, pero no pueden construirse a costa de perjudicar a sectores productivos concretos. En este sentido, María Calvo subrayó que «por beneficiar a unos sectores no se puede penalizar a otros». Y en relación con el acuerdo UE-Mercosur, reiteró la necesidad de una «vigilancia real y estricta del cumplimiento de las cláusulas de salvaguardia», así como de los controles sanitarios y fitosanitarios, «para garantizar condiciones de competencia justas» y evitar distorsiones en el mercado interior europeo.