Chris Hemsworth pasa la noche en dominios asturianos

No será posible saber, quizás, si ha disfrutado del spa de langostas o ha preferido la barra de oricios (una delicia que hay en las costas del Principado y que, por cierto, podrá empezar a pescarse el próximo lunes 2 de febrero). Pero lo que es seguro es que Chris Hemsworth ha pasado las últimas noches en su visita a España en dominios asturianos. Concretamente, en el hotel boutique del exclusivo Club Metrópolis que oficialmente abre este jueves 29 de enero en Madrid y que es propiedad de Marta Seco y Sandro Silva, la pareja ovetense fundadora del exitoso Grupo Paraguas.

El actor, marido de la actriz española Elsa Pataky y famoso por encarnar al guerrero Thor, está en España promocionando su última película, "Ruta de Escape", que precisamente se presentó este pasado martes en la terraza del edificio Metrópolis, presidida por la famosa cúpula con la victora alada del escultor Federico Coullaut-Valera, un clásico del skyline madrileño en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá.

Pues Hemsworth y todo el equipo, incluido, durmieron en el exclusivo hotel del Club Metrópolis, ubicado en la tercera y cuarta plantas, con un total de 19 suites. Así ha publicado el portal Vanitatis, que asegura que con él ha estado también su mujer.

Marta Seco y Sandro Silva, junto a la cúpula de Metrópolis, en Madrid. / Grupo Paraguas

Así las cosas, han sido el matrimonio y el resto del equipo de la película los primeros en conocer el interior y el servicio del lujoso Metrópolis, llamado a ser el "place to be" de Madrid y, como explica la pareja asturiana, "un sofisticado oasis en el centro de la capital diseñado para disfrutar del arte de la buena vida". El club, el último gran proyecto de Grupo Paraguas, cuenta con varios restaurantes, club privado para socios, discoteca, vinoteca, gimnasio y una azotea que acogerá más adelante una terraza. Según ha trascendido, Hemsworth y el resto blindaron la tercera planta del edificio durante su estancia.

Hemwworth y el director de la película, en la terraza del Metrópolis. / Jose Velasco

Entre los servicios que tiene Metrópolis destaca, en la planta menos 1, un spa de langostas, en un local destinado al ocio nocturno con música de DJ y abierto hasta la madrugada, en el que se podrá comer el producto del mar. En la planta de la calle se ubica la Tasca Fina con una barra de oricios. El Metrópolis tendrá cuatro plantas cerradas al público en general, destinadas al club privado, que cuenta ya con 1.500 socios.