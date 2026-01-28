Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chris Hemsworth pasa la noche en dominios asturianos

El marido de Elsa Pataky estrena el Club Metrópolis de los ovetenses del Grupo Paraguas

Chris Hemsworth, junto a la cúpula del Club Metrópolis.

Chris Hemsworth, junto a la cúpula del Club Metrópolis. / EUROPA PRESS

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

No será posible saber, quizás, si ha disfrutado del spa de langostas o ha preferido la barra de oricios (una delicia que hay en las costas del Principado y que, por cierto, podrá empezar a pescarse el próximo lunes 2 de febrero). Pero lo que es seguro es que Chris Hemsworth ha pasado las últimas noches en su visita a España en dominios asturianos. Concretamente, en el hotel boutique del exclusivo Club Metrópolis que oficialmente abre este jueves 29 de enero en Madrid y que es propiedad de Marta Seco y Sandro Silva, la pareja ovetense fundadora del exitoso Grupo Paraguas.

El actor, marido de la actriz española Elsa Pataky y famoso por encarnar al guerrero Thor, está en España promocionando su última película, "Ruta de Escape", que precisamente se presentó este pasado martes en la terraza del edificio Metrópolis, presidida por la famosa cúpula con la victora alada del escultor Federico Coullaut-Valera, un clásico del skyline madrileño en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá.

Pues Hemsworth y todo el equipo, incluido, durmieron en el exclusivo hotel del Club Metrópolis, ubicado en la tercera y cuarta plantas, con un total de 19 suites. Así ha publicado el portal Vanitatis, que asegura que con él ha estado también su mujer.

Marta Seco y Sandro Silva, junto a la cúpula de Metrópolis, en Madrid.

Marta Seco y Sandro Silva, junto a la cúpula de Metrópolis, en Madrid. / Grupo Paraguas

Así las cosas, han sido el matrimonio y el resto del equipo de la película los primeros en conocer el interior y el servicio del lujoso Metrópolis, llamado a ser el "place to be" de Madrid y, como explica la pareja asturiana, "un sofisticado oasis en el centro de la capital diseñado para disfrutar del arte de la buena vida". El club, el último gran proyecto de Grupo Paraguas, cuenta con varios restaurantes, club privado para socios, discoteca, vinoteca, gimnasio y una azotea que acogerá más adelante una terraza. Según ha trascendido, Hemsworth y el resto blindaron la tercera planta del edificio durante su estancia.

Hemwworth y el director de la película, en la terraza del Metrópolis.

Hemwworth y el director de la película, en la terraza del Metrópolis. / Jose Velasco

Entre los servicios que tiene Metrópolis destaca, en la planta menos 1, un spa de langostas, en un local destinado al ocio nocturno con música de DJ y abierto hasta la madrugada, en el que se podrá comer el producto del mar. En la planta de la calle se ubica la Tasca Fina con una barra de oricios. El Metrópolis tendrá cuatro plantas cerradas al público en general, destinadas al club privado, que cuenta ya con 1.500 socios.

Investigan a diecisiete bomberos por un incendio en el que falleció un vecino de Cudillero: la familia de Miguel Suárez quiere saber si falló el operativo de extinción

El "retrato robot" del parado asturiano: mujer con estudios secundarios, que trabajó en el sector servicios y que sorprende por su edad

Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España: "Desde el alto el fuego, Israel ha asesinado a 485 palestinos"

Multado con 200 euros por tener puesta la baliza V-16, pero no llevar la señal V-19 que ya ha aprobado el BOE: la Guardia Civil, muy seria con los conductores asturianos

Chris Hemsworth pasa la noche en dominios asturianos

Dos horas de cortes en tres importantes puntos de las autovías de Asturias: el "súper jueves" con el que el campo plantará cara a Mercosur

La alerta amarilla se mantiene en el Narcea, aunque el volumen de agua va reduciéndose a la altura del Puente la Barca

Multado con hasta 1.500 euros pese a tener la baliza v-16 conectada pero el papel que antes iba en la carpetilla sin actualizar: la Guardia Civil vigila la caja del salpicadero

