El consejero de Hacienda de Galicia (PP) destaca "el arresto" de los socialistas de Asturias contra la financiación autonómica
Miguel Corgos pone a los asturianos de ejemplo frente a la posición del Partido Socialista gallego, que "defiende a Sánchez antes que a Galicia"
A. G.-Ovies/ Agencias
El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, echa de menos que los socialistas gallegos tengan “los arrestos de sus compañeros” de Asturias o Castilla y León en relación con la financiación autonómica.
Durante el Pleno celebrado en el parlamento gallego, ha insistido en que la propuesta del Gobierno central es “un asunto que perjudica” a Galicia y ha contestado a las críticas del Partido Socialista acusándolos de no tener “los arrestos de sus compañeros de Asturias o Castilla y León, que están menos perjudicados, para oponerse a este sistema”.
A su juicio, los socialistas gallegos “defienden a Sánchez antes que a Galicia".
El Gobierno gallego cifra en 1.000 millones el perjuicio que para los gallegos tendrá el modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda propuestas por el Gobierno central, 600 millones de incremento de la deuda y 305 millones menos que el promedio de las comunidades de régimen común en la propuesta del sistema de financiación.
"Sudar la corbata" en la negociación
Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha instado al consejero a "sudar la corbata" en la negociación con el Gobierno central, frente a lo que califica de "paripés" y "teatros".
Ha asegurado que a la Xunta "le falta valentía política" y actúa conforme a los postulados del PP estatal. "Hay que decir una verdad incómoda: el Gobierno gallego del PP, hoy, 28 de enero de 2026, no tiene una propuesta de financiación para el país", ha censurado.
Por eso ha animado a "negociar, sudar la camiseta" y "la corbata", y por su parte ha ofrecido a su grupo para consensuar una posición común desde Galicia. Según ha avisado, "Rueda va a tener que pedir perdón si no se sienta a negociar".
Condonación de la deuda
En cuanto a la propuesta de condonación de la deuda, ha asegurado que "se introducen criterios políticos que penalizan la disciplina financiera y la sostenibilidad de las finanzas públicas y se vulnera la autonomía fiscal".
En cuanto a los criterios para elaborarla, ha acabado bromeando con que "solo faltó poner como condición objetiva que empezaran por C- y terminaran por -ña".
En este escenario, ha vuelto a pedir "la unión de todos los grupos parlamentarios para trabajar juntos para que esta formulación no vaya adelante", como "única forma de evitar una España asimétrica, una España de dos velocidades que es por lo que apuesta este Gobierno".
