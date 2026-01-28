Investigan a diecisiete bomberos por un incendio en el que falleció un vecino de Cudillero: la familia de Miguel Suárez quiere saber si falló el operativo de extinción

La investigación por la desgraciada muerte de Miguel Suárez, de 89 años, en el incendio de su casa en Villademar el 11 de julio de 2024, continúa en el Tribunal de Instancia de Pravia. El próximo lunes, 2 de febrero, han sido llamados a declarar los 17 Bomberos del SEPA de los parques de Avilés, Pravia, Valdés y La Morgal, así como el jefe de zona centro oeste, que intervinieron en aquel desgraciado operativo.

Suárez estuvo en el balcón de la vivienda suplicando una ayuda que llegó demasiado tarde, según el relato de la familia. "Pidió socorro durante mucho tiempo", cuentan los allegados del muerto, que ha denunciado la falta de medios en la extinción, algo rechazado desde los servicios de emergencia. Sin embargo, la autoescalera de los servicios de exticinción sufrió una avería por la sobreexposición al calor durante los intentos de llegar a la víctima, en los que un bombero resultó herido.

En estos momentos el asunto se encuentra en fase de instrucción judicial, tramitándose las diligencias oportunas ante el órgano judicial praviano. "Por respeto al procedimiento en curso y a las partes implicadas, la familia considera imprescindible mantener la máxima prudencia y no realizar valoraciones sobre los hechos hasta que se esclarezcan debidamente en sede judicial", indica la familia en una nota a través de su letrado, Tomás Argudín Maingourd.

La prioridad de la familia es que se conozca con rigor qué ocurrió, cómo se desarrolló la intervención y si existieron o no circunstancias que deban ser analizadas desde el punto de vista técnico y, en su caso, jurídico. Confían plenamente en el trabajo de la Justicia y en que el proceso permitirá aclarar los hechos con objetividad.

Se trata, además, de una situación especialmente dolorosa para los allegados, por lo que agradecen el respeto hacia la memoria del fallecido y hacia la intimidad de la familia.

Por el momento, y mientras se desarrolla la investigación judicial, esta será la única manifestación pública que realizará la familia.