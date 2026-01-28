Corvera rinde homenaje a sus deportistas

El Ayuntamiento de Corvera celebrará este viernes, 30 de enero, la XXXV edición de la Gala del Deporte del municipio, una de las más veteranas y consolidadas de todo el Principado de Asturias. Se trata de una cita ya tradicional en el calendario deportivo y social del concejo, que año tras año sirve para reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y los logros de los y las deportistas corveranos. El acto tendrá lugar en el Polideportivo “Toso Muñiz” de Las Vegas, un espacio emblemático que representa la fuerte vinculación de Corvera con la práctica deportiva y la vida saludable.

Abel Fernández Castro. / Cedida a Lne

En esta edición, el Ayuntamiento rendirá homenaje a cerca de 300 deportistas pertenecientes a un total de 18 disciplinas diferentes. Todos ellos son naturales de Corvera o desarrollan su actividad deportiva en clubes del municipio, aunque en muchos casos compitan también en equipos y entidades de fuera del concejo. La amplia cifra de galardonados pone de manifiesto el alto nivel deportivo existente en Corvera y la diversidad de modalidades en las que sus deportistas destacan a nivel regional, nacional e incluso internacional.

Cristian Cedillo. / Cedida a LNE

Los reconocimientos se conceden tanto a clubes como a deportistas a título individual que hayan logrado títulos en campeonatos de Asturias, pódium en campeonatos de España, europeos o mundiales, o que hayan formado parte de selecciones asturianas o españolas en competiciones oficiales a lo largo del año 2025. De este modo, la gala se consolida como un escaparate del talento deportivo local y del trabajo que se realiza desde las bases hasta la alta competición.

Un momento de la gala de 2025. / Cedida a LNE

Con la celebración de esta gala, el Ayuntamiento de Corvera quiere poner en valor la importancia del deporte como herramienta de cohesión social, formación en valores y promoción de hábitos de vida saludables. Son numerosos los ejemplos de grandes deportistas que se han formado en el municipio y que, con su trayectoria, demuestran que el ADN del deporte asturiano tiene en los corveranos uno de sus pilares fundamentales. El homenaje del próximo viernes servirá, además, para reconocer públicamente el esfuerzo diario que realizan deportistas, entrenadores, clubes y familias a lo largo de cada temporada.

Se trata, por tanto, de una nueva edición que reúne a los más destacados representantes del presente y del futuro del deporte corverano en un emotivo acto de reconocimiento por parte de todo el concejo, poniendo en valor no solo los resultados, sino también la dedicación y el compromiso con el deporte.

Deva Fernández / Cedida a LNE

El acto dará comienzo a las 19:30 horas y estará presidido por el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Asistirán, entre otros, los deportistas homenajeados, representantes de los clubes deportivos, de la empresa patrocinadora Fertiberia, de distintas federaciones deportivas, así como vecinos y vecinas que deseen acompañar a los galardonados. La gala estará conducida por el periodista Borja Pino.

Las 18 disciplinas premiadas en esta edición son: atletismo, lucha, ciclismo, triatlón, tenis de mesa, karate, piragüismo, dragón boat, petanca, tiro con arco, taekwondo, fútbol, gimnasia rítmica, voleibol, remo, judo y tiro olímpico.