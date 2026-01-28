La "embajada" de Asturias en Madrid, una plaza cambiante
La glorieta de Ruiz Giménez (también conocida como de San Bernardo) es donde se ubica la "embajada" de Asturias en Madrid. En el número 1 de esa plaza funciona desde el pasado septiembre la Oficina Económica y Comercial del Principado en la capital española. La dirige el jurista José Luis Huerta, que trabaja allí junto con una administrativa. Su misión: trabar relación fluida con instituciones y empresas interesadas en invertir en Asturias.
El espacio ha vuelto a ponerse al servicio del Gobierno asturiano más de veinte años después de su inauguración por parte del Ejecutivo de "Tini" Areces en 2007, justo antes de la crisis económica. La cerró el de Álvarez-Cascos en 2011. Y así permaneció durante una década. Durante los años más duros de la recesión, el portal del edificio albergaba con frecuencia a personas sin techo. Los cuerpos acostados en sacos de dormir ofrecían un duro contraste con las elegantes fachadas del barrio de Chamberí.
Por lo tanto, los nuevos ocupantes de la Oficina han iniciado con ilusión su labor. No obstante, durante unos días no han podido acceder al edificio por unas obras en los alrededores, ajenas a la institución, obligándoles a teletrabajar. Y hurtándoles además la oportunidad de comerse un rico pincho de tortilla en el Iberia, mítica cafetería de la plaza muy frecuentada por los taxistas de Madrid.
