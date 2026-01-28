Fortalecer a los mayores en el uso de nuevas tecnologías e involucrar a su entorno en la vigilancia de posibles delitos, nueva estrategia policial en Asturias

La Delegación del Gobierno en Asturias ha celebrado este miércoles la reunión de coordinación de la Comisión de Seguimiento del "Plan Mayor Seguridad" para impulsar en Asturias el nuevo plan, que desarrolla la Instrucción 11/2025 y ofrecerá un enfoque integral en ciberseguridad y protección social para las personas mayores. Esta actualización refuerza el creciente éxito del "Plan Mayor Seguridad" en la comunidad autónoma, que durante 2025 contó con un total de 1.063 actuaciones en 39 municipios asturianos, lo que supone un incremento del 27,3 por ciento respecto al año anterior.

En 2025 se impartieron charlas informativas con 1.522 asistentes en 86 centros entre residencias, asociaciones y centros de mayores. Asimismo, se reforzó la red de colaboración con profesionales de centros de mayores, visitadores y cuidadores, alcanzando los 202 contactos directos. El "Plan Mayor Seguridad" se desarrolla gracias a la gran implicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como a la permanente colaboración del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la atención, la seguridad y el bienestar de las personas mayores, poniendo el foco en la prevención y la detención temprana de situaciones de riesgo.

La Instrucción 11/2025 La Instrucción 11/2025 sustituye a la Instrucción 1/2014 para adaptar la respuesta policial a un escenario demográfico donde los mayores de 65 años representan ya el 20 por ciento de la población española y un 28 por ciento en el caso de Asturias.

La nueva normativa impulsada por el Ministerio del Interior supone un cambio de paradigma al pasar de una prevención general de delitos tradicionales a un enfoque integral y de empoderamiento del mayor.

Asimismo, destina una asignación presupuestaria estatal específica de hasta 200.000 euros anuales para la ejecución de sus acciones. Entre los nuevos ámbitos de seguridad que incorpora la Instrucción 11/2025 destacan:

Ciberseguridad y Brecha Digital: Acciones de formación para que los mayores puedan beneficiarse de las TIC disminuyendo su vulnerabilidad ante estafas online y la exclusión financiera.

Violencia de Género y Sexual: Se incluyen medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres mayores y el abuso financiero.

Delitos de Odio: Prevención de conductas discriminatorias por razón de edad (edadismo).

Desapariciones: Se potencia el uso de la aplicación ALERTCOPS, concretamente la función "Guardián", para facilitar la geolocalización de personas con deterioro cognitivo o en situación de soledad.

Seguridad participativa: "Círculo de Fortaleza" y "Vecindarios Vigilantes"

El nuevo "Plan Mayor Seguridad" potencia la seguridad participativa de los entornos de las personas mayores a través del "Círculo de Fortaleza", una red de apoyo compuesta por familiares, vecinos y amistades. Además, se formaliza el concepto de "Vecindarios Vigilantes", involucrando a nuevos actores como farmacias, entidades bancarias o centros sanitarios para colaborar en la detección precoz de riesgos y agilizar los procesos de denuncia.