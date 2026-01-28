Fortalecer a los mayores en el uso de nuevas tecnologías e involucrar a su entorno en la vigilancia de posibles delitos, nueva estrategia policial en Asturias
El "Plan Mayor Seguridad" contó durante 2025 con un total de 1.063 actuaciones en 39 municipios asturianos, lo que supone un incremento del 27,3 por ciento respecto al año anterior.
La Delegación del Gobierno en Asturias ha celebrado este miércoles la reunión de coordinación de la Comisión de Seguimiento del "Plan Mayor Seguridad" para impulsar en Asturias el nuevo plan, que desarrolla la Instrucción 11/2025 y ofrecerá un enfoque integral en ciberseguridad y protección social para las personas mayores. Esta actualización refuerza el creciente éxito del "Plan Mayor Seguridad" en la comunidad autónoma, que durante 2025 contó con un total de 1.063 actuaciones en 39 municipios asturianos, lo que supone un incremento del 27,3 por ciento respecto al año anterior.
En 2025 se impartieron charlas informativas con 1.522 asistentes en 86 centros entre residencias, asociaciones y centros de mayores. Asimismo, se reforzó la red de colaboración con profesionales de centros de mayores, visitadores y cuidadores, alcanzando los 202 contactos directos. El "Plan Mayor Seguridad" se desarrolla gracias a la gran implicación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como a la permanente colaboración del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
A través de esta iniciativa, el Gobierno de España reafirma su compromiso con la atención, la seguridad y el bienestar de las personas mayores, poniendo el foco en la prevención y la detención temprana de situaciones de riesgo.
La Instrucción 11/2025 La Instrucción 11/2025 sustituye a la Instrucción 1/2014 para adaptar la respuesta policial a un escenario demográfico donde los mayores de 65 años representan ya el 20 por ciento de la población española y un 28 por ciento en el caso de Asturias.
La nueva normativa impulsada por el Ministerio del Interior supone un cambio de paradigma al pasar de una prevención general de delitos tradicionales a un enfoque integral y de empoderamiento del mayor.
Asimismo, destina una asignación presupuestaria estatal específica de hasta 200.000 euros anuales para la ejecución de sus acciones. Entre los nuevos ámbitos de seguridad que incorpora la Instrucción 11/2025 destacan:
- Ciberseguridad y Brecha Digital: Acciones de formación para que los mayores puedan beneficiarse de las TIC disminuyendo su vulnerabilidad ante estafas online y la exclusión financiera.
- Violencia de Género y Sexual: Se incluyen medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres mayores y el abuso financiero.
- Delitos de Odio: Prevención de conductas discriminatorias por razón de edad (edadismo).
- Desapariciones: Se potencia el uso de la aplicación ALERTCOPS, concretamente la función "Guardián", para facilitar la geolocalización de personas con deterioro cognitivo o en situación de soledad.
Seguridad participativa: "Círculo de Fortaleza" y "Vecindarios Vigilantes"
El nuevo "Plan Mayor Seguridad" potencia la seguridad participativa de los entornos de las personas mayores a través del "Círculo de Fortaleza", una red de apoyo compuesta por familiares, vecinos y amistades. Además, se formaliza el concepto de "Vecindarios Vigilantes", involucrando a nuevos actores como farmacias, entidades bancarias o centros sanitarios para colaborar en la detección precoz de riesgos y agilizar los procesos de denuncia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas