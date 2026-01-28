La FP pública resiste (por ahora) en Asturias ante el auge de la privada, que se va haciendo fuerte en estos campos (muy demandados)

La Formación Profesional (FP) pública sigue teniendo un predominio claro en Asturias frente al auge de la privada en el resto del país. Así se desprende de un informe realizado por Comisiones Obreras (CC OO) que analiza la situación de la FP en todo el territorio nacional.

En el curso 2024-2025 (el último analizado), en el Principado había un total de 15.572 alumnos cursando Formación Profesional. De ellos, 12.257 (el 78,8%) pertenecen a la pública, mientras que otros 3.315 (el 21,3%) lo hacen en la privada, lo que convierte a Asturias en la sexta comunidad autónoma con menor presencia de estudiantes en esta red. A la cabeza, por contra, se sitúa el País Vasco, que despunta con un 43,8% del alumnado en centros privados, seguido de la Comunidad de Madrid (37,6%) y Aragón (35,9%).

Asturias se ubica así por debajo de la media nacional de privatización de la FP, que alcanza el 28,4%, aunque por encima del 20%, un porcentaje que el informe de CC OO ya considera “un umbral significativo”. Este mantenimiento del peso del alumnado en la red pública tendría su origen en dos variables. Por un lado, en el denominado “norte industrial” (Aragón, Navarra, Cantabria y Asturias), la FP está más vinculada a sectores productivos relativamente estables, como la automoción, la energía o la industria avanzada, ámbitos en los que la oferta privada tiene menor presencia.

Por otro lado, influye la dispersión territorial. En el Principado, la Consejería de Educación ofrece ciclos formativos en centros del oriente (como Llanes, Infiesto, Luces o Villaviciosa) y del occidente (Luarca, Cangas del Narcea, Tineo o Tapia de Casariego), lo que facilita la matriculación en zonas alejadas de los núcleos centrales, donde suelen operar las privadas.

Carencias en la oferta pública

No obstante, el informe señala carencias en la oferta pública que empujan a parte del alumnado a decantarse por centros privados, especialmente en áreas como sanidad, informática o diseño, campos con una elevada demanda en el mercado laboral. La Escuela de Diseño e Innovación (ESNE) de Oviedo es la única que cuenta con un ciclo superior en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, una formación que puede derivar en el ejercicio del interiorismo, una actividad muy demandada tras la pandemia por el auge de las reformas de viviendas, segundas residencias y furgonetas camper.

“En la FP privada no solo invertimos en instalaciones y en profesorado con un perfil profesional amplio que pueda aportar experiencia real al alumnado, sino también en la creación e implantación de nuevos estudios”, explica Mercedes García, directora del departamento de orientación y admisión de ESNE. Ese es, precisamente, uno de los riesgos sobre los que alerta CC OO, que advierte de que la insuficiente expansión de la FP pública en ciclos estratégicos puede empujar al alumnado hacia la privada.

“La Formación Profesional hoy en día se percibe como una oportunidad y por eso cada año notamos una mayor demanda al ofertar ciclos y cursos de especialización (los conocidos como másteres de FP) muy orientados a las necesidades de las empresas”, comenta García. No es el único riesgo de que disminuya el peso de la FP pública que recoge el informe. Aunque los empleos en el sector industrial se mantienen, si la reconversión productiva no va acompañada de una actualización de la FP pública, podría producirse una fuga de alumnado hacia otras opciones formativas.

En la rama sanitaria, por ejemplo, el principal problema se centra en el número limitado de plazas. La FP superior funciona en muchos casos como un puente hacia la Universidad, lo que ha propiciado que cada vez más centros privados impartan ciclos como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o Higiene Bucodental. “La Formación Profesional no solo permite convalidar créditos universitarios, sino que también ofrece un contacto real y temprano con el ámbito laboral”, razona García.

El informe concluye que el reto para Asturias no pasa únicamente por mantener el peso de la FP pública, sino por reforzarla y adaptarla a los nuevos perfiles profesionales que demanda el tejido productivo. De lo contrario, advierte CC OO, la brecha entre oferta pública y privada podría disminuir en los próximos años, especialmente en sectores estratégicos, comprometiendo, según su punto de vista, el acceso equitativo a una formación que se ha consolidado como una de las principales vías de inserción laboral para los jóvenes.