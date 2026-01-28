La hoja de ruta de Asturias para "revitalizar" su medio rural: 500 millones de euros que gastará en seguridad, relevo generacional y modernización del sector

El Principado y las distintas entidades y organizaciones agrarias -a excepción de URA, que en verano abandonó la iniciativa en desacuero- que integran la Mesa del Pacto por el Medio Rural han ratificado este miércoles el documento que, a falta de algunas precisiones, será rubricado con una batería de ayudas por valor de 499 millones de euros dirigidas la modernización, la seguridad o el relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

Tras la última reunión antes de la firma del documento, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha destacado que, a falta de "alguna matización", el texto está "decidido", es "firme" y cuenta con "muy buena impresión generalizada" por parte de todos los participantes.

También ha valorado que se trata de un documento conjunto en el que han tomado parte, entre otros, la administración autonómica, las organizaciones agrarias, las cooperativas, la Federación de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, "todos aquellos que tenían mucho que aportar y opinar", pese a la renuncia de la organización mayoritaria URA.

Marcelino Marcos ha enfatizado que se trata de un documento "pionero" porque "no existe otro similar" en comunidades autónomas ni en regiones europeas, que marca una hoja de ruta que va hasta el 2030 sobre una propuesta que "ha sido bien recibida".

En este sentido, ha apostado por avanzar en el cumplimiento del contenido que recoge el Pacto por el Medio Rural, que contempla crear mesas de trabajo por sectores para auditar el grado de cumplimiento.

El pacto se hará llegar al Gobierno central y a la Comisión Europea para trasladar la visión que permita beneficiar el medio rural asturiano.

Recursos

El presupuesto del Principado para 2026 ya contemplaba recursos económicos para "avanzar en algunas cuestiones", si bien ha precisado que cuando se habla de disponer de un marco financiero suficiente, "no solamente tiene que contar con la voluntad de una comunidad autónoma, sino también con un compromiso económico por parte de Europa".

Respecto a las medidas "singulares" que "tiene o requiere" Asturias para defender el medio rural, ha considerado que "probablemente la gran mayoría van a ser compartidas" por otras comunidades autónomas de la cornisa cantábrica.

Reunión de la Mesa del Pacto por el Medio Rural / Principado de Asturias

La principal novedad del Pacto por el Medio Rural, además de hacer un análisis de las necesidades para fortalecer el medio rural, aporta iniciativas novedosas y profundiza en algunas que ya estaban consolidadas en ámbitos de investigación en sectores como el forestal, el agrícola, el ganadero o el pesquero.

Igualmente, Marcos ha señalado que el documento aborda aspectos relacionados con los tratados comerciales en general, ya que si bien ahora en el debate está Mercosur, hay otros futuros que están "en negociación", como puede ser con la India y México.

COAG ha trasladado las "ganas de que pase del papel al campo" el contenido que recoge el acuerdo para mejorar la situación de los ganaderos y agricultores, así como que "figure en presupuesto" mientras que ASAJA -en representación de FADE- ve un "avance importante" para "toda la problemática" que encara el medio rural.

Para UCA las impresiones de la reunión han sido "bastantes positivas", tras recoger el documento varias de las peticiones planteadas por la Unión de Campesinos Asturias, mientras que USAGA ha dado la conformidad a la propuesta, cuyo contenido pide que "se concrete en hechos".