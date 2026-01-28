Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en España: "Desde el alto el fuego, Israel ha asesinado a 485 palestinos"

El 10 de octubre de 2025 se instauró el alto el fuego en Gaza, pero los ataques israelís continúan. El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, considera que el plan impuesto por Estados Unidos no se está cumpliendo y que tiene “más preguntas, que respuestas”. Sin embargo, la contundente respuesta internacional a favor del pueblo palestino le lleva a tener esperanza. “Hamás no puede ser un obstáculo para que el pueblo palestino logre sus derechos”, sentencia.

-Los ataques israelís, continúan. ¿El alto al fuego ha sido un espejismo?

-El presidente de Estados Unidos le lanzó a Israel un salvavidas, porque había perdido mucho a nivel internacional en cuanto a su imagen y estaba en un momento crítico. Lamentablemente ha logrado el objetivo, porque ahora hay una idea dominante de que ya no hay genocidio, y la verdad es que continúa. No pasa un día sin que haya asesinados. Hasta anteayer los asesinados desde el 11 de octubre del 2025 eran 485. Además, sigue el bombardeo, la expulsión de la población y la expansión del ejército israelí.

-Netanyahu ha reclamado el desarme efectivo de Hamás.

-Yo no comparto nada con Hamás, pero ¿qué armas le quedan después de tanto tiempo? Y si tuvieran armas, ¿por qué no hay combates? Esto es simplemente un pretexto para perpetuar la ocupación. En todo caso este plan del presidente Trump tiene muchos más interrogantes que respuestas.

-No parece que vea cerca el final del conflicto.

-Esto no es un conflicto, es un genocidio. Lo que ocurre en Palestina es una ocupación colonialista con métodos de exterminio y un genocidio total. Las perspectivas de solución con lo planteado no son muy alentadoras. Se ha creado un Consejo Internacional de Paz, al que han sido invitados Netanyahu, Vladimir Putin y Tony Blair. Y luego, otra interrogante. ¿Cuál es el plazo de este Consejo? Por ahora parece eterno. Se ha creado también la figura de un alto comisionado. En nuestra historia contemporánea, un alto comisionado era representante de la corona británica durante el mandato inglés sobre Palestina. ¿Esto tendría el mismo mandato que aquel? Muchas preguntas.

-También se hablaba de la reconstrucción de la Franja.

-Más que una reconstrucción, lo que se presentó es la Riviera del Oriente. El señor Jared Kushner, el yerno de Trump, presentó un proyecto con 160. ¿Quién será el beneficiario de estas torres? ¿Quién será el propietario? ¿Qué pasa con los terrenos sobre los cuales se construiría este proyecto? ¿Pagarán a los dueños? Y luego, ¿esto no será la consagración de la separación entre Gaza y Cisjordania?

-¿Qué opinión le merece Trump?

-Puedo hablar de sus políticas, que se basan en la imposición de una nueva doctrina en la política internacional basada en la fuerza. Está sustituyendo los organismos internacionales por otras estructuras propias. El multilateralismo ya no cuenta y se impone el unilateralismo. Más que apaciguar y llevar la paz, lo que provocan estas políticas es todo lo contrario. Invadir un país independiente y soberano como Venezuela, independientemente de lo que uno opina del gobierno de Maduro, es inaceptable. Pedirle a alguien ceder su territorio como en Ucrania o Groenlandia, no sé si es algo lógico.

-Usted ha dicho que Gaza es un laboratorio.

-Los acontecimientos demuestran lo que afirmé en otras oportunidades. Los argumentos de Israel ahora los están utilizando otros. Israel necesita expandir su dominio sobre otros territorios. También Rusia y el presidente Trump. Yo necesito 10 millones de euros y esto no justifica que yo mate y robe porque lo necesito.

-¿Cuál es la situación actual de los palestinos?

-Ya no se habla de los palestinos en la Franja de Gaza. Es como si la paz reinara, el sufrimiento hubiese pasado y la gente viviese en condiciones normales. Pero este invierno ha sido muy crudo y la mayoría de la población no tiene techo porque sus hogares han sido destruidos. Se supone que se permitiría el ingreso de casas de campaña y caravanas, pero no ha sido así. Y la gente tampoco recibe la ayuda humanitaria prometida. Antes del 7 de octubre del 2023, diariamente ingresaban a la Franja de Gaza 600 camiones de comida y necesidades básicas. Ahora, según organismos especializados, como máximo ingresan 201. La gente sigue muriendo de hambre y de frío, por falta de medicamentos y por falta de atención sanitaria.

-¿Y Cisjordania?

-Se implementan las mismas políticas que en la Franja de Gaza, con menor intensidad. El número de víctimas es inferior, pero todos los días hay asesinados. Hay tres campos de refugiados que fueron totalmente destruidos y la situación es extrema. El Knesset, que es el parlamento de Israel, en noviembre aprobó un proyecto de ley para anexar a Cisjordania. Y todo ocurre a ojos y oídos del mundo.

-España fue el primer país en alzar la voz contundentemente contra Israel con la Franja. ¿Qué supuso este posicionamiento?

-Quiero destacar y agradecer a España en su conjunto, a nivel popular e institucional, por la posición constante basada en principios y valores. España hoy es un ejemplo, un líder que va un paso más adelante que el resto. Y si todos alzaran la voz, el mundo cambiaría.

-Esa solidaridad se plasmó el año pasado en multitud de protestas.

-Este pueblo siempre ha sido solidario con Palestina y con otras causas. Y esto habla muy bien de la calidad de la gente y de su compromiso con sus valores humanos. El Real Instituto Elcano publicó un estudio sobre que el 82% de la población de España está a favor de la causa palestina y de los derechos del pueblo palestino. En mi tierra dicen que el cariño y la solidaridad no se agradecen. Se sienten, se reconocen y se valoran. Y nosotros sentimos esta solidaridad, la reconocemos y la valoramos.

-Asturias financiará varios proyectos de reconstrucción de la Franja.

-Israel, además del genocidio, ha practicado un infanticidio, un feminicidio, un culturicidio, un ecocidio... Autoridades israelíes, antes del 7 de octubre del 2023, habían prometido convertir a la Franja de Gaza en un lugar no apto para la vida humana. Y lo han conseguido. El terreno no es apto para sembrar y para cosechar. Entonces uno de los objetivos de este proyecto de Asturias es invertir en este área, ecocidio, y es muy importante. Pero también hay otras áreas muy importantes como la reconstrucción del ser humano. Después de tanto tiempo de sufrimiento, muerte y dolor, todos sufrimos traumas y trastornos, y se requiere una atención muy necesaria en estas áreas.

-¿Cree que verá la libertad del pueblo palestino?

-Tengo la certeza de que sí. Somos un pueblo con esperanza y ha habido un despertar internacional de que el pueblo palestino tiene que vivir en su estado.

-¿Esta libertad pasa por alejarse de Hamás?

-El porcentaje de militancia política en Gaza es de entre un 10 y un 11%, pero de esos solo un 3% son militantes o simpatizantes de Hamás. Relacionar a todos los palestinos con Hamás es intencional. Pero lo que está claro es que no pueden ser un obstáculo para que el pueblo palestino logre sus derechos. Ya han dicho que no participarán en puestos políticos y, de todas formas, se ha establecido un decreto con requisitos que los partidos deben cumplir en unas futuras elecciones, y si quieren participar deberán cumplirlos.