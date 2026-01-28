El ingeniero de la mina de Cerredo planta a la comisión de investigación de la Junta

José Antonio Fernández Casillas, el facultativo de la mina de Cerredo en la que el pasado mes de marzo fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú cuando, presuntamente, extraían carbón ilegalmente, ha plantado a la comisión parlamentaria que investiga el accidente e indaga si algo falló en la administración autonómica que hubiese podido evitarlo.

Casillas, que aún mantiene el cargo de secretario de Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas (aunque despojado de funciones) estaba citado para las 16.00 horas de este miércoles. Su comparecencia era una de las claves para conocer los detalles de las actividades que se desarrollaban en Cerredo y si existía algún tipo de información comunicada a la administración autonómica.

El facultativo de una mina debe conocer todas las actividades que en ella se realizan, además de ser el máximo responsable de la seguridad de los trabajadores y de velar porque estos cumplan las normativas.

No obstante, los diputados ya daban por hecho que acudiría acompañado de un abogado y que, al igual que hizo este martes el empresario Jesús Rodríguez Morán, se acogería a su derecho a no declarar al estar el caso judicializado y bajo secreto de sumario. En algunos medios próximos al ingeniero técnico ya se comentaba la posibilidad de que no acudiese.

Los integrantes de la comisión han esperado diez minutos a que Casillas se presentase en el edificio de la Junta General. Según se expresó entre los integrantes de la comisión, el requerimiento fue remitido por medio de la Delegación del Gobierno, aunque no había confirmación de que le hubiese sido entregado.

En el caso de que el requerimiento hubiese sido entregado, la comisión comunicará la ausencia a la Fiscalía.

Los integrantes de la comisión decidieron volver a convocarle, lo que ampliará el plazo de comparecencias, que previsiblemente debían concluir este viernes con el interrogatorio al empresario minero Victorino Alonso, que declarará mediante videoconferencia. En principio, la nueva citación se hará para el próximo viernes 6 de febrero.