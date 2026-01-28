La ITV asturiana, a la caza de 50.000 conductores asturianos que revisan su vehículo en otra comunidad

La Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa) cerró el pasado año 2025 con 600.000 vehículos evaluados, 50.000 más que el año anterior, y con listas de espera prácticamente inexistentes en sus diez estaciones fijas, según aseguraron en Gijón el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la gerente de la sociedad, Marta Torre. La empresa pública celebró una jornada interna de balance y planificación.

Sánchez aseguró que el crecimiento obedeció a un aumento del 25% en la productividad y a mejoras de gestión que permitieron suprimir las demoras. Subrayó que ofrece “las tarifas más económicas entre las comunidades limítrofes” y aplica la semana laboral de 35 horas. La facturación ascendió a 16,18 millones en 2025. La plantilla suma 281 profesionales tras la incorporación de 13 inspectores el pasado año.

De cara a 2026, el objetivo pasa por alcanzar las 650.000 inspecciones y recuperar a unos 50.000 conductores que aún revisan sus vehículos fuera de Asturias. Itvasa también se marca la meta de elevar los ingresos a 18 millones. El plan estratégico prevé una inversión de 2 millones para la digitalización integral, con nuevo software de gestión, sistemas de lectura automática de matrículas y pantallas táctiles para dirigir directamente los vehículos a las líneas de inspección.

El consejero ha reivindicado la normalización del servicio tras la larga huelga de 2023 y principios de 2024, y ha expresado el compromiso con el modelo público de ITV.

Precisamente la Sindicatura de Cuentas del Principado ha aconsejado a Itvasa una estrategia para recuperar a los usuarios que acuden a otras comunidades. En su fiscalización de cumplimiento de 2024, recomendó complementar los avisos por SMS con otros canales —como aplicaciones de mensajería, en particular WhatsApp— y, para usuarios de mayor edad, recuperar la notificación postal.

Además, sugirió calibrar anualmente los objetivos e indicadores con hitos intermedios y documentar la motivación en los expedientes de apertura o ampliación de estaciones para reforzar la transparencia.

Noticias relacionadas

En sus conclusiones generales, la Sindicatura señala que el servicio de ITV se mostró “razonablemente eficaz” en la detección de vehículos no aptos y que Itvasa dispone, en términos generales, de recursos humanos y materiales adecuados para una prestación eficaz.