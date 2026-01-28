José Ignacio Sanz, nuevo CEO de TotalEnergies: "Queremos crecer en Asturias y España, pero de forma ordenada"

Cuando vivía en Houston (Estados Unidos), José Ignacio Sanz Saiz (Lérida, 1968) tenía un trayecto de 30 kilómetros entre su casa y su oficina. Desde el pasado 1 de septiembre, ese hábito lo hace a pie y en condiciones muy distintas: "Tardo en llegar lo que dura una canción y media". Canción que suele ser de un artista de los años 80, como Mecano o Loquillo, aunque también de alguno actual como Melendi, oriundo de la misma ciudad en la que ahora vive y trabaja Sanz. Criado en Cuenca, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, casado y con dos hijos, el directivo es el nuevo consejero delegado de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, filial de la multinacional energética francesa cuya sede se ubica en Oviedo. Además, Sanz ha asumido las funciones del anterior presidente, el mierense Javier Sáenz de Jubera, jubilado desde enero. En los 25 años que lleva en TotalEnergies, Sanz ha vivido en Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Francia, Australia, India... La huella que le dejó este último país se percibe en su despacho, decorado con varias figuras doradas hindúes.

-Llega con una amplia trayectoria internacional. Se le nota un poco en el acento.

-En los últimos veinte años me he mudado diez veces. He vivido en cuatro continentes y siempre me he considerado del sitio en el que estoy en cada momento, así que ahora soy ovetense (ríe). Hace seis meses era de Lieja, ya que mi anterior cargo era CEO en Bélgica; hace dos años era parisino, antes era de la India… Eso sí, hace veinte años que no trabajo en español, salvo un periodo de tres años en que estuve en Bolivia. La mayor parte de mi vida he trabajado en inglés y francés. Me falta algo de práctica en español, pero llegará.

-¿Cómo surgió su nombramiento?

-Estas decisiones siempre dependen de la empresa. La compañía tiene sus planes de sucesión y luego hay un "pool" de ejecutivos que vamos cambiando de países. Entonces supongo que en un momento dado a alguien le pareció que podía tener sentido que hubiera un español en España. Me lo propusieron en julio y fue totalmente inesperado. De hecho, yo no pensaba volver a trabajar en España. En aquel momento yo era el director general de nuestra comercializadora en Bélgica. Pero me lo dijeron y dije que sí. La verdad es que nunca he dicho que no a nada que me ha propuesto esa empresa (ríe).

-Desde entonces hasta que Sáenz de Jubera se ha jubilado, ha habido un traspaso de poderes...

-Al día siguiente de que me ofrecieran el puesto hablé con él. De todos modos, el puesto que a mí me ofrecían es el de CEO, en sustitución de Tom Van de Cruys, así que durante un mes gestioné con este el traspaso de funciones. Y luego, en enero, asumí también las de Javier. Desde que llegué a Oviedo él me acogió bajo su ala. Tiene una trayectoria increíble y conoce a todo el mundo. Seguimos en contacto y me sigue ayudando mucho. En estos momentos seguimos haciendo una "gira" de presentación con las autoridades locales de Asturias. Lo que pasa es que yo viajo mucho y aún tengo responsabilidades en el extranjero, en concreto en París, donde formo parte del comité de ética de la compañía.

-¿Mantendrá entonces las funciones de CEO y presidente?

-Por ahora sí.

-¿Cuáles son sus prioridades en este nuevo cargo?

-Lo primero, con honestidad, es enterarme de todo (ríe), porque hay mucha actividad en España. Mi prioridad es la misma que tengo en cada país o en cada filial en la que he trabajado: asegurar que tenemos un negocio rentable y crecer. Nuestro objetivo es desarrollar toda la cadena de producción de electricidad, del mismo modo que lo hacemos ya en hidrocarburos. Queremos repetir ese modelo en electricidad y España es un buen ejemplo: tenemos generación flexible (con dos ciclos combinados en Navarra, y varios proyectos de energía solar y eólica), tenemos una pequeña actividad de "trading" y tenemos comercialización. Entonces tenemos que ver oportunidades de crecer en esa cadena.

-¿Y en Asturias? ¿Cuántos empleados tienen? ¿La previsión es aumentar, mantener, reducir...?

-Aquí somos más de 220. Desde luego, nuestra previsión no es ir a menos, eso está garantizado. Lo que queremos, como digo, es crecer, pero ese crecimiento tiene que ser ordenado. He visto empresas que hacen crecimientos muy rápidos y luego se desinflan. Todo el crecimiento que hacemos nosotros es sólido y sostenible.

-¿Y dónde se centrará ese crecimiento? ¿Energías renovables?

-Sí, pero debe complementarse con otras fuentes como el gas, porque las renovables no funcionan las 24 horas del día y los siete días a la semana.Y también estamos empezando a trabajar en almacenamiento de energía. En 2020, la empresa concluyó de la energía del siglo XXI es la electricidad. Pasamos de ser una de las grandes petroleras del mundo a una empresa multienergía. Y como cuando hacemos algo lo hacemos a lo grande, nos marcamos el objetivo de que en diez años nos convirtiéramos en uno de los cinco mayores productores mundiales en electricidad. Y en España queremos aplicar este modelo, porque hay un gran potencial para renovables: solar, eólica...

-¿Y eólica marina? Hay proyectos frente a la costa asturiana...

-Esa energía es muy intensiva en capital, por lo que necesita una regulación muy clara y unas condiciones en las subastas que permitan ese tipo de inversión. Pero sí, también tenemos proyectos ahí.

-Respecto a los parques de baterías, también en Asturias ha habido una fiebre de proyectos que han obligado al Principado a fijar una regulación. ¿Les gustaría construir parques aquí?

-Nos gustaría hacer almacenes. Ahí lo importante es decidir su ubicación, porque el almacén debe estar conectado a instalaciones de generación. No es sólo ponerlo en Asturias o Andalucía, sino que hay que estudiar cada proyecto. Es muy importante para aprovechar todo el potencial renovables que hay en España. Y si hay posibilidades de instalar almacenes en Asturias, lo estudiaremos.

-¿Está siendo la transición energética más lenta de lo esperado?

No lo creo. Si a mí hace cinco años me dicen cuál es la situación de la transición energética hoy en España, estaría positivamente sorprendido ¿Se puede ir más rápido? Sí, siempre se puede. Pero lo que es importante es dar pasos sólidos hacia adelante para no dar pasos atrás.