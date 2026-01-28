Multado con hasta 1.500 euros pese a tener la baliza v-16 conectada pero el papel que antes iba en la carpetilla sin actualizar: la Guardia Civil vigila la caja del salpicadero

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este jueves ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V16 en España, obligatoria desde el 1 de enero.

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalice el mes de enero. Así lo defendieron el martes los 'populares' en la reunión de la Diputación Permanente, donde el PSOE confirmó su apoyo.

Por otro lado, el PP en el Congreso ha pedido a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta. No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Pero ojo, que si te paran y está todo bien conectado, hay un detalle por el que te pueden poner una multa muy elevada. Si nuestro vehículo está averiado, nos piden el seguro y no lo tenemos o está caducado, podemos tener un problema bastante gordo. Tal y como informan desde RACE, "la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: Si el coche está estacionado o circulando; el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado; el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción.

"En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".