Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos por el error que se repite

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido en repetidas ocasiones n que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, desde el 1 de enero, la baliza V-16 homologada. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Eso sí, es importante que sea homologada. La Organización de Consumidores y Usuarios advierte a los conductores que adquirieron la baliza luminosa V16 de señalización antes del verano de que probablemente no esté homologada conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998 que fija su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

Una encuesta de OCU revela que la gran mayoría de las balizas adquiridas entonces costaron menos de 40 euros, el precio mínimo que tenían los modelos conformes a la normativa (ahora son más baratos y pueden adquirirse desde 30 euros).

El uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros que puede ascender hasta los 200 euros. Además, supone un riesgo para el conductor, ya que este tipo de balizas no trasmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores.

En este sentido, la DGT recuerda que cada año fallecen una media de 25 personas atropelladas al salir de su vehículo averiado o siniestrado.

OCU recomienda a quienes ya tienen una baliza V16 y a quienes vayan a adquirirla, comprobar previamente que el etiquetado incluye la advertencia "conectada a la DGT 3.0"; que la carcasa lleva inscrito un número de homologación; y para mayor seguridad, que está incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT.

OCU sigue detectando la venta online de balizas luminosas V16 de señalización no homologadas, aunque ahora en mucha menor medida. Como también ha observado una bajada del precio mínimo de los modelos homologados: de 40 euros antes del verano a 30 euros en la actualidad. En cualquier caso insta a DGT para que vigile la comercialización de balizas V16 no homologadas y se asegure de su retirada en las plataformas de venta online. Para aquellos que tengan dudas a la hora de adquirir la baliza (en el caso de que aun no la tenga) o saber si la que han comprado cumple con la normativa, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con una página web en la que se muestran las marcas y modelos certificados. La normativa española únicamente reconoce la baliza V-16 conectada como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, es preciso recordar que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone la colocación de los triángulos por tener que andar, al menos, 100 metros por la calzada sin que haya garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados.