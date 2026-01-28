Multado con 200 euros por tener puesta la baliza V-16, pero no llevar la señal V-19 que ya ha aprobado el BOE: la Guardia Civil, muy seria con los conductores asturianos

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso fuera obligatorio en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, la DGT retiró la homologación de varias balizas V-16. Los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces. Pero ojo, esta no es a única señala que debes llevar en regla en caso de que te paren o tengas una avería.

Cada año (o cada dos si el coche tiene menos de 10 años) llega el gran examen para nuestro vehículo: pasar la ITV. Después de pedir la cita previa es el momento de que los mecánicos especializados del centro de la Inspección Técnica de Vehículos que hayamos escogidos examinen al detalle cada parte del coche para que este sea apto para la circulación. Desde las luces, hasta los neumáticos, todo debe estar en orden para conseguir la pegatina y poder así circular en regla durante otros dos años.

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Eso sí, la vigilancia de la Guardia civil de Tráfico se intensifica a finales de año.

Con una ITV favorable, no tendrás que pagar ninguna sanción, aunque existan defectos leves. En cambio, recibirás una multa (de 200 a 500 euros, según el caso) si te sorprenden sin haber pasado la ITV, o con un informe desfavorable o negativo. Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Y, ojo, circular con una ITV desfavorable supone una multa de 500 euros y puede llevar a la inmovilización del vehículo si no se soluciona, aunque tengas cita previa, salvo que te dirijas directamente a la estación de ITV el día y hora de tu cita. Además, no olvides que, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

Tal y como explica la última actualización del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, el artículo 12 específica que "los vehículos que hayan superado favorablemente la inspección técnica periódica deberán colocar el correspondiente distintivo V-19 conforme a lo previsto en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, que será obtenido en la estación de ITV y tendrá la consideración de prueba de inspección. Quedan exentos de la colocación del distintivo V-19 aquellos vehículos catalogados o clasificados por la Administración como vehículos históricos. Los agentes de la autoridad encargados del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, así como el resto de administraciones con competencia en materia de inspección técnica, verificarán la vigencia de la inspección técnica periódica de los vehículos a través de los datos obrantes en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, o alternativamente del informe de inspección o de la tarjeta ITV o certificado de características del vehículo".

No hay una cifra exacta de cuántos asturianos pasan la ITV cada año, pero se realizan alrededor de 50.000 inspecciones al mes en la región. Esto significa que, aproximadamente, unos 600.000 vehículos pasan la ITV anualmente en Asturias. Los conductores pueden comprobar cuánto tiempo les queda de la Inspección vigente a través de la app de miDGT y también en su Carpeta Ciudadana, a la que pueden accederá a través del teléfono u el ordenador.