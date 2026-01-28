Multado con 200 euros por señalizar la avería con la baliza V-16, pero no llevar la señal V-20 obligatoria en el coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos

¿Tienes ya la baliza v-16? Este dispositivo es obligatorio desde el pasado 1 de enero. Debes llevarla en el vehículo, tal y como afirman de la Dirección General de Tráfico (DGT). El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Pero existen otros casos, desconocidos para muchos, por el que también nos pueden sancionar. Si en un coche llevamos un añadido en el que transportamos nuestras bicicletas, es indispensable contar con todas las normas de tráfico y tener los artilugios en regla, como la señal V-20. La bicicleta está ganando cada vez más protagonismo en España, puesto que hay una tendencia creciente de personas que la emplean no solo para practicar deporte, sino para disfrutar de su tiempo libre o a modo de transporte en la ciudad. Así que si estás pensando en hacer un viaje o una ruta y quieres llevarte la bicicleta, es fundamental que conozcas cómo transportarla en el coche de forma correcta para evitar recibir una multa de Tráfico.

La forma más fácil y económica de transportar una bicicleta es utilizando el maletero del coche, siempre que su tamaño lo permita. Estás obligado/a a mantener tu propia libertad de movimientos, a tener un correcto campo de visión y a centrar tu atención a la conducción para garantizar tu seguridad y la del resto de pasajeros, por lo que la bicicleta no debe molestarte en ninguno de los casos. Además, debes asegurar la bicicleta dentro del coche de forma correcta para evitar que se mueva durante el trayecto o que pueda golpear a algún pasajero en caso de que se produzca un frenazo brusco o una colisión. Es recomendable que evites tener objetos suelos dentro del habitáculo.

En caso de no poder hacer uso del maletero para transportar la bicicleta, siempre puedes recurrir a un portabicicletas, ya sea de techo, de portón o de gancho de remolque. No obstante, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: el portabicicletas no puede sobresalir más del 15% de la proyección en planta del coche. Por ejemplo, si tu vehículo mide cuatro metros, el portabicicletas podrá sobresalir como máximo 60 centímetros. La instalación del dispositivo debe ser segura y correcta, de forma que ni el sistema ni la carga puedan caerse o desplazarse de manera peligrosa. La carga que sobresalga por detrás del coche debe estar señalizada con la señal V-20. Si las bicicletas ocupan todo el ancho del vehículo, debes colocar dos señales, cada una en un extremo de la carga. Las bicicletas transportadas no pueden sobresalir por los laterales del coche. El portabicicletas no puede ocultar ni tapar los dispositivos de alumbrado o señalización del coche. En ese caso, debes instalar todos los dispositivos de alumbrado y la placa de matrícula en la parte exterior del portabicicletas.

Si, por ejemplo, tienes un avería en tu coche y llevas un portabicicletas, debes señalar con la baliza v-16 pero si no llevas la señal v-20 en el soporte para bicis, conlleva una multa habitual de 200 euros. Esta sanción se aplica al considerarse una infracción leve o grave por no señalizar correctamente la carga, riesgo de seguridad vial, y posible ocultación de la matrícula o luces traseras.

Si no cumples con las normas y pones en peligro tu seguridad y la del resto de usuarios de la vía, puedes enfrentarte a distintas sanciones económicas. Por no señalizar de forma correcta la carga que sobresale longitudinalmente del coche o de su proyección en planta, te pueden poner una multa de 80 euros. Por circular con un portabicicletas que tapa los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, las placas o los distintivos obligatorios, puedes recibir una sanción económica de 80 euros. Si la carga no está correctamente colocada y cae a la vía, creando un grave peligro para el resto de conductores, te pueden poner una multa de 500 euros. Por circular con un vehículo cuya carga puede arrastrar, caer o desplazarse de forma peligrosa, te pueden poner una multa de 200 euros