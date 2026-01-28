Oviedo actualiza las frecuencias de recogida de residuos a partir del 1 de febrero

A partir de este domingo, 1 de febrero, la recogida del cubo negro, destinado a los residuos no reciclables, y del cubo marrón, destinado a los residuos orgánicos, se realizará todos los días del año, incluidos los domingos y festivos, con la excepción de Nochebuena y Nochevieja. Esta medida busca optimizar el funcionamiento del servicio y facilitar a la ciudadanía una correcta gestión de sus residuos domésticos.

Por su parte, el cubo verde, correspondiente al vidrio, pasará a recogerse tres días a la semana. Se mantendrá el día habitual de recogida en cada zona y se añadirán dos días alternos. Así, por ejemplo, en las zonas donde actualmente se recoge los lunes, a partir de esa fecha se realizará los lunes, miércoles y viernes.

El cambio en las frecuencias implica que las comunidades de vecinos deberán disponer del número necesario de cubos, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, para poder depositar los residuos de forma diaria y conforme a la normativa.

Esta reorganización del servicio supone un avance significativo en materia de sostenibilidad, ya que permitirá incrementar la tasa de reciclaje del municipio, que actualmente ronda el 33%, y acercarse al 55% exigido por la Unión Europea.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar el éxito de la medida. Los residuos deben depositarse siempre en los cubos correspondientes y no está permitido dejar bolsas en la vía pública, una práctica sancionable según la normativa vigente.

En cuanto al resto de fracciones, los días de recogida no han sifrido modificación algunas. La del cubo amarillo, destinado a envases, se realizará los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recogerá los martes, jueves y sábados, en todas las zonas de la ciudad.

El cubo marrón admite restos de alimentos cocinados y no cocinados, carnes, pescados, frutas, verduras, legumbres, pan, posos de café, bolsitas de infusión, restos de flores y plantas del hogar, así como servilletas, papel de cocina y envases de cartón sucios con restos de comida. No deben depositarse en este contenedor excrementos de mascotas, arena, colillas, pañales ni productos de higiene personal, que deben ir al cubo negro.

Con estas medidas, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.