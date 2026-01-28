Pasar la ITV en Galicia, Cantabria o Castilla y León es hasta 17 euros más caro que en Asturias para coches diésel

Hay 50.000 conductores asturianos que pasan la ITV en comunidades vecinas, según el dato aportado este martes por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y la gerente de la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa), Marta Torre. Son 50.000 asturianos que huyeron a otras regiones ante las largas listas de espera que había en el Principado, y que hoy son "inexistentes", y que están pagando hasta 17 euros más que el resto de conductores de la región.

Entre sus objetivos para 2026, la ITV asturiana se ha fijado recuperar a esos 50.000 conductores. Pero, dado que sus tarifas son más baratas, bien podría captar a vecinos de comunidades limítrofes próximas a nuestras fronteras. Según un estudio realizado por FACUA-Consumidores en acción, la ITV de Asturias es la tercera más barata de España para coches diésel. En concreto, su precio en 2025 era de 39,05 (lo mismo que para vehículos gasolina). Solo era más económico pasar la inspección en Extremadura (29,25 euros en la pública y 38,82 en la red privada) y en Baleares (30,92).

Por contra, las tarifas de las comunidades vecinas fueron superiores: 55,99 euros en Cantabria, 54,69 en Castilla y León y 47 en Galicia. Esto quiere decir, que un cántabro paga 16,94 euros más que un asturiano, un leonés paga 15,64 más y un gallego 7,95 más.

Vehículos gasolina

Para vehículos gasolina, la situación es diferente. Asturias es la sexta comunidad más cara con un precio de 39,05. Le superan el País Vasco (53,63 euros), Cantabria (49,47 euros), Castilla y León (45,63 euros), Navarra (44,41) y Aragón (44,02). Nuevamente Cantabria y Castilla y León vuelven a estar entre los primeros puestos. Un gallego, por su parte, paga algo parecido a un asturiano: 38,65 euros. En este caso, la región más barata es Baleares con 17,01 euros en Mallorca.