El presidente de la parroquia rural de Cerredo evita responder a los diputados sobre mensajes cruzados con el Alcalde acerca de la mina: “Paso palabra”

El presidente de la Parroquia Rural de Cerredo, José Luis Fernández, ha obviado ante los diputados referirse a mensajes en las redes sociales intercambiados con el alcalde de Degaña, Oscar Ancares, que luego fueron suprimidos, aunque fueron vistos y capturados por varios vecinos. El regidor socialista de Degaña había escrito en una red social un texto explicando su intervención ante la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo. En una respuesta, una cuenta atribuible a Fernández señalaba: “¡Sálvate tú y si tienes algo con lo que te (están) apretando resuélvelo con ellos!”. También, “no toques los cojones que valgo más por lo que callo que por lo que puedo hablar y no es una amenaza”. Y, además, lanzaba la pregunta de “¿Quieres que diga todo lo que sé (que) hablasteis en el Marga?” (en referencia a un restaurante de Villablino).

Sobre esos mensajes, que posteriormente fueron suprimidos (tanto la parte del Alcalde que hacía referencia a la actividad de la parroquia rural, como la respuesta a ese texto), fue interrogado José Luis Fernández por los diputados Adrián Pumares y Covadonga Tomé. Fernández fue lacónico: “Lo siento mucho, Adrián, pero no te lo voy a contestar”, le dijo a Pumares. “Le voy a decir lo mismo que a Adrián, lo siento mucho, pero paso palabra”, le señaló a Tomé.

Las preguntas a Fernández, que intervino telemáticamente ante la comisión parlamentaria, se centraron en conocer los permisos que tenían las empresas mineras Combayl y Blue Solving sobre el monte comunal 144, así como la actividad en la zona o la relación con el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes.

José Luis Fernández aseguró que hubiese extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo. El presidente de la parroquia rural aseguró que no supo de ese extremo ni antes del accidente de 2022, en que murió un trabajador, ni antes del de 2025.

Sí reconoció haberse reunido con Jesús Rodríguez Morán, a quien le reconoció capacidad decisoria sobre la mina. Indicó que su prioridad en las reuniones fue promover empleo local y sí confirmó una donación de una tonelada de carbón por parte de Combayl para una rifa de la feria ganadera de La Collada (celebrada en septiembre de 2022) junto con otras colaboraciones de empresarios del concejo.

Fernández Ramos precisó que la parroquia cobró una tasa anual por la ocupación de 1,2 hectáreas en la zona de las naves del cielo abierto (finca La Jatera), amparada en contrato y acta de entrega de marzo de 2023 y con tramitación aprobada por el Servicio de Montes. Matizó que no procedía cobrar por otras instalaciones escrituradas a la explotación minera, y confirmó que los permisos parten de la parroquia pero requieren tramitación y visto bueno del Principado.

Dijo que sí conoció en 2023 el traspaso de las instalaciones de Combayl a Blue Solving, ambas bajo control de Jesús Rodríguez Morán, y recordó que en febrero de 2025 se emitió un acta de reconocimiento donde figuraba el director facultativo José Antonio Fernández Casillas. Situó su último contacto relevante sobre la zona a finales de 2023 con empresarios interesados en un proyecto para instalar placas solares que finalmente no se llevó a cabo.