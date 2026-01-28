El "retrato robot" del parado asturiano: mujer con estudios secundarios, que trabajó en el sector servicios y que sorprende por su edad

Una mujer de más de 55 años con estudios secundarios, que lleva más de dos años buscando trabajo y que su último empleo estuvo en el sector de los servicios. Ese es el «retrato robot» del desempleado en Asturias si se juntan los perfiles más habituales en cada una de las categorías que disecciona la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asturias cerró 2025 con una tasa de paro del 8,42%, por debajo de la media nacional, que por primera vez desde 2008 ha bajado del 10% y se ha situado en el 9,93% . Según la EPA, en el Principado hay 40.100 desempleados. La mayoría de ellos son mujeres. En concreto el 60,34%, frente al 39,66% que son hombres. Por lo tanto, para el «retrato robot», el género sería femenino.

En cuanto a la edad, el 31,2% de los parados tienen 55 años o más. Este tramo de edad, el de los más viejos del mercado laboral, es el que tiene más peso en la estadística de parados. Por encima del de 45 a 54 años (22,4%), 35 a 44 años (18,85%), de 25 a 34 años (13,3%), de 20 a 24 años (12,3%) y 16 a 19 años (2%).

Según los resultados de la encuesta, el 3,2% de los 40.100 parados asturianos no tiene estudios primarios completados, el 4,5% tiene educación primaria, el 51,1% tiene educación secundaria y el 37,2% educación superior. Es decir, casi cuatro de cada diez desempleados tiene titulación universitaria. No obstante, para el «retrato robot», el perfil más habitual sería el del parado con estudios de educación secundaria.

Si se pone el foco en el tiempo de búsqueda de empleo, el perfil más frecuente es el del parado que lleva dos años o más tratando de encontrar trabajo. En esa situación está casi uno de cada cuatro demandantes de trabajo. En concreto el 24,7%.

Noticias relacionadas

Y si el foco se pone en el último sector en el que trabajaron los desempleados, el de los servicios es el que se incluye en el «retrato robot». El 42,6% de los parados proceden de ese sector terciario, según los datos de la Encuesta de Población Activa.