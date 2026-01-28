Alerta amarilla por el nivel de los ríos Eo y Narcea: superan los umbrales en estos puntos

Cualquiera que haya pasado junto al río Narcea este miércoles habrá observado que viene bastante crecido. Por el momento, el riesgo de inundación es bajo. El río, a la altura del Puente la Barca, en Tineo, presenta una altura de 3,8 metros, veinte centímetros más del límite de normalidad. El causal es de 138 metros cúbico por segundo, por encima del límite de 121 metros cúbicos por segundo, el umbral de alerta amarilla.

No es el único río que ha superado los umbrales. El río Eo, a la altura de El Llano, en San Tirso de Abres, presenta una altura de 2,46 metros, seis centímetros por encima del umbral de alerta amarilla. Además, presenta un cauce de 101,05 metros cúbicos por segundo, cuando el límite de lo normal se sitúa en 95 metros cúbicos por segundo.

Este martes, se superaron también los umbrales en el Narcea, a la altura de Cangas, y el Pigüeña, en Belmonte de Miranda, por las lluvias caídas por la borrasca "Kristin".