“De salud bien, de ánimo regular”: así perciben los asturianos de más de 55 años su estado físico y emocional

“De salud bien, de ánimo regular”. Ese podría ser el resumen de cómo ven los mayores asturianos su estado físico, su alimentación y su bienestar emocional, según un estudio elaborado por la Fundación Mapfre en colaboración con otras entidades. El informe evalúa, a través de encuestas, cómo perciben su salud las personas de entre 55 y 75 años en las distintas comunidades autónomas. Bajo el título Seniors y salud en España, el trabajo pone el foco en el equilibrio entre salud física y bienestar anímico.

En términos generales, los seniors asturianos no consideran que su estado de salud sea malo, pero su percepción se sitúa por debajo de la media de las comunidades con mejores resultados y aparece, junto a Canarias, entre las más bajas del conjunto autonómico.

Concretamente, en una escala de 1 a 10, Asturias obtiene un 7,5 en cuidado de la salud física, un 7,4 en cuidado de la alimentación y solo un 4,0 en cuidado del bienestar emocional.

Este último indicador resulta especialmente significativo, ya que Asturias registra uno de los valores más bajos de España en bienestar emocional, por debajo incluso de la media nacional, situada en el 4,4. El informe subraya que este déficit emocional penaliza de forma clara la valoración global de la salud, pese a que los indicadores físicos sean aceptables.

Hábitos correctos, sin destacar

En cuanto a los cuidados, Asturias se mueve en niveles intermedios respecto a otras comunidades. Los mayores asturianos declaran cuidar su salud física —mediante ejercicio moderado, control de la alimentación y reducción de hábitos tóxicos— en valores similares a los de comunidades como Andalucía, Cataluña o Madrid.

La alimentación saludable, basada en comida casera, frutas y verduras y con menor presencia de productos procesados, es un hábito extendido y alineado con el conjunto del país.

Sin embargo, Asturias no destaca positivamente en estos apartados y queda por detrás de comunidades como La Rioja, Navarra o Aragón, que lideran la percepción de salud física entre la población senior.

Suspenso en bienestar emocional

El principal punto débil de Asturias es el bienestar emocional, donde presenta uno de los peores registros autonómicos. Sus valores quedan claramente por debajo de los de comunidades que encabezan este indicador, como Navarra (5,4) o La Rioja (5,3).

El estudio apunta que esta baja percepción emocional se relaciona con una menor participación en actividades grupales, menor frecuencia de ejercicio de fuerza y equilibrio y problemas de descanso y sueño. Los datos muestran que a mayor frecuencia de planes sociales y actividad física regular, mejor percepción emocional.

El informe también señala que una peor percepción del estado de salud suele ir asociada a un mayor número de enfermedades crónicas y a un mayor consumo de medicación. Patologías como las enfermedades pulmonares, la ansiedad o la depresión, así como dolencias graves, deterioran de forma significativa la percepción subjetiva del estado de salud y del ánimo.

La vida social como factor protector

La vida social aparece como uno de los principales elementos protectores del bienestar emocional. Las personas que mantienen planes sociales frecuentes —comidas, viajes, paseos o actividades culturales— declaran una mejor salud emocional y una percepción más positiva de su estado general.

En Asturias, los mayores se sienten razonablemente acompañados y valorados, con puntuaciones cercanas al notable en sensación de compañía y vitalidad. No obstante, el informe advierte de que vivir solo reduce de forma significativa la ilusión por el futuro y la sensación de reconocimiento, aunque no afecta tanto a la percepción física de la salud.

Comparación autonómica

En el conjunto del país, La Rioja es la comunidad donde los seniors perciben mejor su estado de salud, seguida muy de cerca por Navarra, que también ocupa posiciones destacadas en los principales indicadores. En el extremo opuesto, Canarias aparece como la peor valorada, con Asturias situada inmediatamente detrás.

Dicho de otro modo: el cuerpo aguanta, la cabeza pide algo más. El estudio se basa en una encuesta realizada a 2.596 personas de entre 55 y 75 años en toda España.