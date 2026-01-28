El Santuario de Covadonga tiene nuevo administrador: el ingeniero industrial gijonés Jesús Suárez

Jesús Suárez, ingeniero industrial gijonés, ha sido nombrado administrador del Santuario de Covadonga, a propuesta del abad, David Cueto. El Arzobispado de Oviedo también ha dado su visto bueno a este importante nombramiento del emblemático enclave religioso asturiano.

Suárez, nacido en Suria (Barcelona), aunque ha pasado toda su vida en Gijón, es consultor empresarial y ha ocupado altas responsabilidades en numerosas empresas.

Trabajó durante varios años en Duro Felguera y su última ocupación antes de acceder al cargo de administrador de Covadonga fue la de director de una compañía de limpieza. El asturiano, que contará con despacho en el Real Sitio, se encargará de las relaciones de la institución y del funcionamiento del día a día del santuario.

Será el máximo responsable de Covadonga tras el abad y asumirá la coordinación de la veintena de trabajadores que integran la plantilla del santuario. Asimismo, tendrá que gestionar las relaciones institucionales, además de otras atribuciones propias de su cargo.

Noticias relacionadas

Suárez tuvo que superar un proceso de selección para ser nombrado administrador. El gijonés, además de una dilatada trayectoria empresarial, cuenta también con responsabilidades políticas, ya que es vicesecretario de la junta directiva del PP de Gijón, presidida por Andrés Ruiz.