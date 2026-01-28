El socialista asturiano Iván Fernández carga contra el PP: "Han vuelto a posicionarse en contra de los pensionistas"

El alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández, que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social del Partido Socialista, ha acusado al Partido Popular de “volver a posicionarse en contra de los pensionistas” al haber votado este martes en el Congreso en contra del decreto del Gobierno de España que implicaba la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC (Índice de Precios de Consumo).

Iván Fernández afirma que "todas las decisiones que el PP toma en materia de pensiones son lesivas para los intereses de los pensionistas, casi 300.000 en Asturias". "Cuando el PP gobernaba subió únicamente un 0,25% su importe, lo que en la práctica equivalía a 'congelarlas'", ha asegurado.

Además, el alcalde de Corvera y dirigente federal del PSOE lamenta que los populares, en la oposición "sean aún peor" al acusarlos de "bloquear que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda actualizar las pensiones" según el incremento del IPC.

Diferencias entre PSOE y PP

A juicio del secretario para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social, "las diferencias en la política de pensiones de PSOE y PP quedan muy claras". Ha asegurado que "en los últimos siete años, con el sistema del PP las pensiones hubieran subido de media 16 euros". En cambio, según sus cálculos, con el PSOE el incremento ha sido de "398 euros de media".

“A esto, a que las pensiones sigan subiendo de acuerdo al IPC, es a lo que el PP ha votado en contra”, ha reprochado.

La suspensión en el Congreso del decreto de actualización de las pensiones, que incluía otras medidas dentro de la misma resolución,

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto del Gobierno que incluía, entre otras muchas medidas, la subida del 2,7% para las pensiones de este año.

El alza, que ya se ha reflejado en los abonos que los pensionistas han recibido en enero, se revertiría en principio a partir de los pagos de febrero, que volverían a ser como los de 2025.

Sin embargo, es bastante posible que el Ejecutivo busque una manera de evitar que esto suceda y las pensiones sigan reflejando la subida del 2,7% a partir del mes que viene. De hecho, ya fue lo que sucedió hace un año, cuando la cámara baja rechazó también su primera propuesta de revalorización de las pensiones.