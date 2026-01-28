Viajeros que cambian de un tren a otro, una avería en las vías, un intercambiador que no funciona: caos en el AVE asturiano a causa del temporal

La circulación ferroviaria en la línea del AVE asturiano sufrió este miércoles numerosas incidencias, en su mayoría debido a las condiciones meteorológicas adversas, con intensas nevadas y temperaturas muy bajas. Varios trenes circularon con retrasos cercanos a la hora.

El primer tren afectado fue el denominado madrugador, que sale de Gijón a las 5.58 horas. Al entrar en León se detectó una avería en las instalaciones de la vía, por lo que el convoy tuvo que ser retrocedido hasta la estación de Santibáñez para situarse en otra vía. La incidencia quedó reparada a las 9.00 horas, según informó Adif.

A lo largo de la mañana se registraron más problemas. Ante el riesgo de acumulación de hielo en los rodales de los trenes y para evitar el paso por el cambiador de Vilecha (León), Adif activó las directrices del Plan Director de Medidas Invernales, lo que obligó a realizar varios transbordos de viajeros entre distintos trenes.

Los pasajeros de un Alvia que salió de Madrid a las 7.00 horas intercambiaron convoy en León con los viajeros de otro tren procedente de Gijón, que había salido a las 8.53 horas. El motivo de este cambio fue que, al no estar operativo el intercambiador, el tren procedente de Madrid, en ancho internacional, no podía cambiar a ancho ibérico, que finaliza en la Variante. A su vez, el convoy procedente de Asturias, en ancho ibérico, tampoco podía adaptarse al otro tipo de vía.

La solución adoptada fue el intercambio de pasajeros entre trenes. De este modo, los viajeros procedentes de Asturias continuaron su trayecto hacia Madrid en ancho internacional, mientras que los de la capital siguieron viaje hacia el Principado en ancho ibérico. Los retrasos superaron los 45 minutos y horas después el cambiador volvió a estar operativo.

Limitaciones de velocidad por nieve y viento

Estos incidentes no fueron los únicos registrados en la red. Debido a la alerta por nieve, se limitó la velocidad de los trenes AVE a 160 km/h en varios puntos, entre ellos el tramo Tres Cantos–Segovia, lo que afectó a todos los trenes con salida o destino Asturias.

Además, por la alerta por viento, también se estableció una limitación de 120 km/h entre Segovia y Valdestillas.