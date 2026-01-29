Los acuerdos de la UE con Sudamérica y la India deben proteger al campo, pide la patronal

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) señaló este miércoles que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y otras regiones geográficas del mundo, en particular el de Mercosur (bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y el que se negocia con India, "deben generar oportunidades, pero no pueden construirse a costa de perjudicar a sectores productivos concretos".

Así se manifestó la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, tras celebrar una reunión con la mesa agroalimentaria de FADE, formada por las principales organizaciones de los subsectores del campo asturiano: el lácteo, el cárnico y los jóvenes agricultores.

El sector se opone al pacto de la UE con Mercosur, como demostraron las recientes manifestaciones en Oviedo, por considerar que fomenta la competencia desleal.

Además de Mercosur, en el encuentro se abordó el acuerdo de libre comercio que Bruselas está negociando con India, en un "escenario global marcado por la inestabilidad geopolítica, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la creciente competencia internacional", destacó Calvo.

En este contexto de negociaciones comerciales, la presidenta advirtió de que "por beneficiar a unos sectores no se puede penalizar a otros", y defendió que "cualquier apertura de mercados debe ir acompañada de mecanismos efectivos de protección y equilibrio".

En la reunión de la mesa se identificaron como ámbitos "especialmente sensibles" los sectores de la carne y la miel, por su exposición directa a la competencia exterior, y el impacto en los costes de producción y la presión sobre los márgenes de rentabilidad, lo que genera una "preocupación estratégica para el equilibrio del medio rural y la sostenibilidad del tejido productivo".