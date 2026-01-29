Agenda: qué hacer en Asturias este jueves 29 de enero de 2026

Oviedo

Un paseo por los «dosmiles» de los Picos

Los escaladores Jesús Wensell y Heliodoro Vega presentan el primer catálogo completo de las cimas de dos mil metros de los Picos de Europa, un libro que recoge 337 cumbres con información detallada sobre su altura, dificultad y ascenso, además de un destacado trabajo de recuperación toponímica. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA y contará con la participación de Heliodoro Vega, el abogado y experto en los Picos Francisco Ballesteros y Alberto Boza, director de Ediciones Cordillera Cantábrica.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero «Desde el gran teatro de sombras». Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

La compañía Saltantes Teatro ofrecerá a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos la obra «La balada del norte». La duración de la obra es de unos 120 minutos. La cita está enmarcada en la XXVIII Semana Cultural «Aula Popular José Luis García Rúa».

Escuela de Comercio

De 12.00 a 14.30 horas se desarrollará la mesa redonda «Startups y empresas crecen desde la innovación abierta» en la antigua Escuela de Comercio. Además, habrá una jornada sobre el programa de aceleración de LUCE ­Gijón.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, visita guiada por la exposición «13», de creadoras asturianas, que se podrá visitar hasta el 15 de febrero. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

De 9.00 a 12.00 horas se realizará el «Creative Day Laboral 2026», con la participación de Flavia Introzzi y la muestra de los proyectos de los residentes de Laboral Impulsa. Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 17.00 horas, en el Centro Municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se llevará a cabo el taller «Alimentación complementaria». La actividad la impulsa la Asociación de Enfermería Pediátrica del Principado de Asturias (AEPPAS).

CMI El Llano

La Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes presenta su primer «cancionero», formado por 21 canciones creadas con Inteligencia Artificial por la profesora de Robótica. El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en el CMI de El Coto. Además, a las 19.00 horas se llevará a cabo la charla «El derecho a saber como herramienta ciudadana».

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la sede del Ateneo Jovellanos, se desarrollará la presentación del libro «La línea finita», de la profesora Marta García de Castro Valdés.

Toma 3

A las 20.30 horas, el Toma 3 acoge la presentación del nuevo EP de Doctor Explosión, «Telstar sessions».

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar en el Edificio Cristasa un taller formativo a la ciudadanía por parte del centro Maker. El aforo de la actividad es limitado a 12 personas.

Museo Evaristo Valle

La muestra «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Se puede visitar la muestra «Mala hierba nunca muere», de la fotógrafa Susan Romero, que expone por primera vez en la sala. Podrá verse hasta el 30 de enero. Los horarios son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección «Thalasso», del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

«Survival», en el teatro Palacio Valdés

Estreno de la obra «Survival» dentro de la sección Hecho en Asturias de la programación de escenAvilés. Con Fran Antón, Rebecca Arrosse, Marta Marín y Michi Vílches. A_las 20.00 horas en el teatro Palacio Valdés de Avilés. Entradas a precios entre 8 y 12 euros.

Reunión del Club de lectura Bances Candamo ·

«Jugadores de billar», de José Avello , es una novela publicada en 2001 por la editorial Alfaguara con poco recorrido literario, a pesar de ser considerada por críticos notables como una de las mejores novelas de la literatura española contemporánea. La novela relata la relación de cuatro amigos de la adolescencia que se reúnen en el café Mercurio de Oviedo para jugar al billar, un rito que mantienen desde la juventud. Hoy esta novela protagoniza el Club de lectura Bances Candamo, en Avilés, a las 17.00 horas en La Noria del parque de Ferrera.

Cuentacuentos: «Leyendas de la mar»

La biblioteca de La Carriona acoge a las 18.00 horas una sesión de cuentacuentos. La compañía Vera Marina lleva a cabo esta actividad dirigida a público infantil, de entre 4 y 9 años. Plazas limitada

Bebecuentos en Los Canapés·

La biblioteca del centro sociocultural de Los Canapés acoge a mediodía una sesión dirigida a público infantil, de entre 6 meses y 3 años, que deberán estar acompañados por un único adulto. Plazas limitadas e inscripciones en las bibliotecas.

Concierto del alumnado del conservatorio Julián Orbón

El auditorio del conservatorio Julián Orbón (C/ La Ferrería, 14) acoge a las 19.00 horas un concierto del alumnado de fagot bajo la dirección de la profesora Cristina Álvarez. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición «Mujer Ubuntu, Mujer Viajera», de Patricia Iglesias

En las Casa de las Mujeres, hasta el 6 de febrero se puede visitar la muestra que se compone de 25 fotos a color, tomadas por Patri X Libertad durante su último viaje a Tanzania en los meses de mayo y junio de 2025. En las fotografías se representa la vida diaria de las personas, tanto en las ciudades como en los pueblos, los animales salvajes y el proyecto solidario que la autora está desarrollando allí con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. El proyecto tiene como objetivo reducir la pobreza menstrual, tema sobre el que la autora presentará los últimos resultados alcanzados. Abre de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Gemma Palacio en la Ventana de La Factoría

El sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» continúa en La Ventana de la Factoría Cultural con la obra de Gemma Palacio una ilustradora asturiana afincada en Austria. Tras trabajar varios años como diseñadora gráfica, decidió centrarse en la ilustración, su verdadera pasión, creando historias a través de pequeños momentos de la vida cotidiana. Ha publicado libros infantiles y juveniles en español, francés, alemán, italiano y, recientemente, chino. Entre sus reconocimientos se encuentra el premio austriaco al libro infantil 2024 y la condición de finalista en la exposición de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024. Se puede ver hasta el 1 de febrero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 8 de febrero y 1 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

«Los aviadores de la República» en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título «Aviadores de la República», que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

«O agente secreto», cine de estreno en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, desde las 20.00 horas, la proyección de la película brasileña «O agente secreto», una de las sensaciones del año, con cuatro candidaturas a los premios Oscar 2026 (entre ellos, Mejor Película) pese a tratarse de una cinta de habla no inglesa . La entrada es gratuita, la proyección se enmarca dentro de la XIV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias (MUSOC).

Charla sobre Cabo Verde en Mieres

«Nueve rutas de senderismo por Cabo Verde» es el título de la charla que esta tarde se celebra, desde las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Mieres. Impartida por Ana Margarita González, contará con proyección de imágenes. El acto está organizado por la Asociación Cultural Camín de Mieres. La entrada es libre.

«Esclavos del carbón», exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición «Esclavos del carbón», sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica «Socios de AFAC» (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Exposición fotográfica «El arte de ser amigos» en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica «El arte de ser amigos», con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas, el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición «Esto es un agujero», de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición «Esto es un agujero», con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante «Arte asturiano contra el genocidio palestino» ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Abre de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.