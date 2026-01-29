Alerta de la Policía Nacional, que revisa el bolsillo de los asturianos: de 400 euros de multa hasta penas tres años de cárcel

A la hora de recoger el cambio hay que estar pendiente de las monedas que nos dan, que que hacernos con una moneda falsa puede acarrear graves problemas para la persona que la utiliza en transacciones, como comprar en un establecimiento o pagar en un bar.

Como explican desde el Banco de España la lucha contra la falsificación en España se asienta en tres pilares fundamentales, que cooperan entre sí.En primer lugar, el pilar técnico. Se trata de recoger, analizar y catalogar la información sobre billetes y monedas falsos. Esta labor recae sobre el Banco de España, en concreto sobre el Centro Nacional de Análisis (CNA) y Centro Nacional de Análisis de Moneda (CNAM). Esta información técnica y estadística se comunica además al Eurosistema y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en concreto, a la Brigada de Investigación del Banco de España perteneciente a la Policía Nacional. En segundo lugar, el pilar policial: Consiste en investigar y perseguir los delitos relacionados con la falsificación del euro, labor crucial para mantener la integridad de nuestra moneda. Esta labor recae sobre la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE).

Y finalmente, el pilar judicial, que se apoya en el Código Penal, según el cual se fijan penas de 8 a 12 años para todo el que falsifique o altere billetes o monedas en euros, así como multas de hasta 10 veces su valor y se establece como delito, con penas de prisión o multas, el hecho de expender o distribuir moneda falsa después de conocer su falsedad, aun habiéndola recibido de buena fe.

A través de su canal oficial de X, la Policía Nacional ha lanzado una alerta a la ciudadanía a modo de recordatorio para informar sobre este tipo de delito. "Ojo con las #monedas falsas, aunque sean de poco valor Fabricarlas, usarlas o "colarlas", también es #delito Lo barato, puede salir muy caro".

En Asturias se han producido en los últimos años diferentes juicios a menores o adultos relacionados con la falsificación de monedas. Un caso reciente es el de tres jóvenes ovetenses, de 29, 27 y 26 años respectivamente, que afrontaban una condena de tres años y medio de cárcel, y el pago de 2.000 euros de multa cada uno de ellos, por un delito de tenencia de moneda falsa. Fueron sorprendidos por la Policía nacional en un establecimiento hostelero de la calle Marqués de San Esteban pidiendo consumiciones para ellos. Se les incautaron dos billetes de 5 euros, cuatro billetes de 20 euros y 104 billetes de 10 euros (1.130 euros en suma) que eran falsos. Los tres procesados actuaban de mutuo acuerdo llevando el efectivo no original para efectuar pagos y obtener la vuelta en moneda de curso legal, defiende el fiscal.

También Tres personas fueron acusadas de poner en circulación billetes falsos de 50 euros en Mieres y la fiscalía pedía para cada uno de ellos 3 años de prisión. Los acusados habían adquirido billetes de 50 euros a terceras personas no identificadas, con pleno conocimiento de que no eran auténticos. Su propósito era realizar compras por escaso importe en establecimientos comerciales obteniendo, aparte del producto en sí, la vuelta en dinero válido. Así lo hicieron en una confitería de la calle Carreño Miranda (donde entregaron un billete de 50 euros falso para comprar pasteles por valor de 2,60 euros) y en dos bares, uno en la avenida de Méjico (donde entregaron otro billete falso de 50 para pagar una consumición de 3,50) y otro en la calle Morcín, en el que entregaron un nuevo billete falso de 50.