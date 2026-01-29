El Arzobispo de Oviedo advierte, ante la regularización de inmigrantes, que "todos no caben" y llama a "acoger a los posibles descartando a cuantos se nos cuelan"

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, se ha manifestado este jueves respecto a la regularización de 500.000 inmigrantes que prepara el Gobierno central de Pedro Sánchez tras un acuerdo entre las fuerzas de izquierda. Hasta ahora, las voces de la Conferencia Episcopal se manifestaron a favor de la medida, viéndola de "justicia social", al igual que Cáritas, entidad ligada a la Iglesia. Sanz Montes, sin embargo, ha querido establecer un matiz pidiendo "medidas sensatas, no populistas ni demagógicas".

La cabeza visible de la Iglesia en Asturias, que recuerda el versículo del Evangelio de San Mateo que dice "fui extranjero y me acogisteis", ha manifestado que "los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida... ¿pero cuántos podemos asumir?". Ha querido advertir, así, que "todos no caben" y llama a que España tome medidas "para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan".

La Iglesia asturiana se había expresado hasta ahora a través de José del Riego, al frente del Secretariado de Migraciones de la archidiócesis, quien había señalado a LA NUEVA ESPAÑA que "estamos por supuesto contentos y felices" por la regularización de inmigrantes, una medida que, bajo su punto de vista, "recoge el sentimiento de todos" en el seno eclesial.

Del Riego dejó de lado, además, las cuestiones políticas: "No es cuestión de que esta decisión proceda de un partido u otro, sino que lo que se ha decidido es una respuesta a un trabajo de muchos durante años. Esto es justicia social y es otorgar dignidad a unas personas que tienen derecho a una vida más justa".

El Arzobispo Sanz Montes ha querido ahora expresar su opinión, que no es contraria a que España acoja inmigrantes, pero sí advierte del riesgo de "medidas populistas" y no "sensatas" que pueden llevar a que la acogida de extranjeros que llegan de forma irregular se haga inasumible para el país.