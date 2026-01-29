Los asturianos huyen del riesgo financiero: los depósitos bancarios alcanzan cifras récord y el incremento de las rentas no es el único motivo
Los fondos acumulados en productos de ahorro sin riesgos se disparan a 32.611 millones y caen los créditos
Los depósitos bancarios de los asturianos están en niveles récord por el incremento de las rentas, la contención de la subida de precios y el clima de incertidumbre geopolítico para las inversiones. Ese escenario también está provocando que las cifras de créditos estén en retroceso.
Según datos del Banco de España, al cierre del tercer trimestre del pasado año había en Asturias 32.611 millones de euros en depósitos bancarios. La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) recopila la serie de esos datos y nunca antes se habían registrado unos niveles tan altos. Un total de 1.352 millones corresponden a administraciones públicas y 31.259 a otros sectores residentes, que es donde se registra el mayor incremento.
Los informes del Banco de España señalan que en un contexto de aumento sostenido de la renta disponible y con la tasa de ahorro en niveles históricamente elevados, los hogares siguieron acumulando activos líquidos (recursos financieros que pueden convertirse en dinero en efectivo rápidamente) a un ritmo creciente y continuaron con la recomposición de esa cartera en un entorno de menores tipos de interés. Se prolongó el trasvase desde los depósitos a plazo, cuya remuneración disminuyó hasta el 1,6%, hacia el efectivo y los depósitos a la vista, al tiempo que se redujeron las tenencias de letras del Tesoro y aumentaron las de los fondos de inversión.
El engorde de los depósitos coincide con un adelgazamiento de los créditos, que en Asturias han descendido a 20.487 millones de euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas