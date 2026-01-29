Los asturianos huyen del riesgo financiero: los depósitos bancarios alcanzan cifras récord y el incremento de las rentas no es el único motivo

Los depósitos bancarios de los asturianos están en niveles récord por el incremento de las rentas, la contención de la subida de precios y el clima de incertidumbre geopolítico para las inversiones. Ese escenario también está provocando que las cifras de créditos estén en retroceso.

Según datos del Banco de España, al cierre del tercer trimestre del pasado año había en Asturias 32.611 millones de euros en depósitos bancarios. La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) recopila la serie de esos datos y nunca antes se habían registrado unos niveles tan altos. Un total de 1.352 millones corresponden a administraciones públicas y 31.259 a otros sectores residentes, que es donde se registra el mayor incremento.

Préstamos y depósitos de las entidades de crédito en Asturias / .

Los informes del Banco de España señalan que en un contexto de aumento sostenido de la renta disponible y con la tasa de ahorro en niveles históricamente elevados, los hogares siguieron acumulando activos líquidos (recursos financieros que pueden convertirse en dinero en efectivo rápidamente) a un ritmo creciente y continuaron con la recomposición de esa cartera en un entorno de menores tipos de interés. Se prolongó el trasvase desde los depósitos a plazo, cuya remuneración disminuyó hasta el 1,6%, hacia el efectivo y los depósitos a la vista, al tiempo que se redujeron las tenencias de letras del Tesoro y aumentaron las de los fondos de inversión.

Noticias relacionadas

El engorde de los depósitos coincide con un adelgazamiento de los créditos, que en Asturias han descendido a 20.487 millones de euros.