¿Asturias pierde o gana plazas de vuelo a Madrid? Iberia solo usará aviones más pequeños de Air Nostrum

El aeropuerto de Asturias, que vive el mejor momento de su historia, con récord de destinos y de viajeros, sufrirá cambios a lo largo de este año en la ruta con Madrid, históricamente la más demandada por los usuarios, pero que desde la irrupción del AVE ha sido desbancada por Barcelona.

En 2026 habrá tres compañías que operen esta línea: Iberia, Volotea y Air Europa, esta última a partir de junio. Sin embargo, Iberia lo hará desde abril únicamente a través de su filial regional, Air Nostrum, que utiliza aviones de menor capacidad.

Es decir, en el aeropuerto de Asturias ya no habrá aeronaves con el logotipo de Iberia, aunque la compañía seguirá operando, ya que Air Nostrum es su franquicia para vuelos regionales.

Este cambio, del que ya informó LA NUEVA ESPAÑA, conllevará una pérdida de plazas. Los aviones que emplea Iberia en esta ruta son los Airbus A320 y A321, con capacidad para 180 y 220 pasajeros, respectivamente. Hasta ahora, Iberia solo operaba el corredor madrileño, tradicionalmente uno de sus grandes puntales. Por su parte, Air Nostrum utiliza el modelo CRJ-100, con capacidad para un centenar de pasajeros. Estos aviones ya se emplean actualmente en algunas frecuencias.

¿Cómo afecta la llegada de los aviones de Air Nostrum y la salida de los de Iberia a la oferta de plazas global con Madrid? Habrá una gran caída primero y una recuperación después, cuando se incorpore Air Europa.

En estos momentos, Iberia oferta unas 10.000 plazas semanales, mientras que Volotea, con cuatro vuelos a la semana, supera las 1.000 plazas. En total, la oferta actual se sitúa por encima de las 11.000 plazas semanales.

Cuando Iberia deje de operar directamente, algo que ocurrirá a partir de abril, la caída será muy notable, rondando las 4.400 plazas semanales, lo que supone un descenso cercano al 40 por ciento respecto a la situación actual. En ese escenario, la oferta total se quedará en torno a las 7.000 plazas.

La situación se estabilizará a partir de junio, cuando Air Europa comience a operar en este corredor. Esta compañía ofertará casi 5.000 plazas semanales, por lo que la capacidad se reequilibrará, aunque el detalle final dependerá del modelo concreto de avión empleado. La ruta se cubrirá con el Boeing 737, cuya capacidad varía según la versión, por lo que incluso las plazas semanales podrían aumentar ligeramente.

Volotea, además, renovará su flota en Asturias, sustituyendo sus tres aviones Airbus A319, de 156 plazas, por el modelo Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. El cambio se producirá a partir de la temporada de verano de 2026, que comienza en marzo.

Esta renovación también se aplicará a la ruta entre Asturias y Madrid, inaugurada el pasado 31 de octubre, que está registrando una “excelente acogida”, según la compañía, con factores de ocupación en torno al 90 por ciento.

Las compañías que ofertarán el corredor madrileño serán las siguientes: