El auge del turismo en Asturias: es la región donde más aumentaron los contratos en la hostelería en 2025

Asturias lideró durante el pasado año en España el crecimiento de contratos de profesionales de la hostelería, una categoría que incluye servicios de alojamiento, comidas y bebidas. El Principado registró el año pasado 26.856 firmas de contratos, frente a las 25.323 del 2024, lo que representa un incremento del 6,1%, según un análisis de la compañía de recursos humanos Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Asturias fue la región con mayor aumento de la contratación, superando a Aragón (5,5%), La Rioja (2,3%) y Castilla y León (2,2%). Por el contrario, los mayores descensos se dieron en regiones que en los últimos años han tenido un fuerte incremento en la contratación. Así, Baleares experimentó un descenso de la contratación del 4,4%, hasta las 77.192 firmas, un descenso similar al de Cataluña (-4,3%), pero inferior al de la Comunidad de Madrid (-5,5%). Andalucía, por su parte, registró un ligero descenso, del 1,4%. La mayor caída relativa en la contratación se dio en Extremadura (-6,6%).

“La hostelería atraviesa una fase de transformación, marcada por una intensa regularización laboral que está desplazando a la economía informal mediante la contratación directa. A pesar de que el volumen de nuevas contrataciones muestra un ligero ajuste respecto a 2024, el sector se mueve en cifras récord de ocupación”, señaló Jesús Fernández, director regional de la zona Norte de Trabajo Temporal de Randstad.

El auge laboral del sector turístico asturiano ya lo anticiparon los datos de afiliación publicados hace dos semanas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que señalaban que la cifra de empleados del sector había crecido en el Principado en 2025 el 2,9%, hasta 26.546 afiliados a la Seguridad Social.

Para el sindicato CC OO, que crezca el trabajo y haya más afiliaciones a la Seguridad Social es "una muy buena y bienvenida noticia", pero añade que también los sería "el fin de la precariedad". Sin embargo, desde el sindicato se apuntó que la realidad no lo demustra y puso el ejemplo en la parcialidad en la contratación. Así, analizando las Encuestas de Población Activa de los últimos años, el sindicato apuntó que más del 20% de los trabajadores de los alojamientos en Asturias están a jornada parcial, lo que supone prácticamente el doble de la media estatal, que está en torno al 10%. Y el porcentaje aumenta a casi el 40% en la hostelería (más del 36% en el conjunto del país).

"A tenor de estos datos en CCOO nos surgen una preguntas: ¿se cumple la jornada o se asegura solo la mitad? y, con contratos parciales, ¿le da tiempo al trabajador a conciliar o realmente está a disposición todo el día?. Es decir, ¿en el turismo se están horas sin cobrar, ni asegurar, pero sin poder hacer otra cosa por falta de tiempo?”, se preguntó José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias.