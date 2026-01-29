Ayuntamientos incumplidores y mancomunidades que deben liquidarse: estos son los señalados por la Sindicatura de Cuentas

El informe de fiscalización sobre el sector público local del ejercicio 2024, aprobado por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas, revela que 27 ayuntamientos y once mancomunidades no cumplieron con la obligación legal de rendir cuentas en plazo, lo que supone un “incumplimiento muy grave de una obligación esencial de quien gestiona los fondos públicos”.

Los ayuntamientos que no cumplieron son Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Carreño, Caso, Castrillón, Cudillero, Degaña, Gozón, Grado, Illano, Illas, Lena, Muros de Nalón, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Ribadedeva, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tineo, Vegadeo, Yernes y Tameza.

Destaca especialmente la situación del Ayuntamiento de Caso, que no ha rendido las cuentas de 2020 a 2023, así como de siete mancomunidades que no lo han hecho en ningún ejercicio (Cabo Peñas, Comarca de Avilés, Comarca Vaqueira, Concejos Oscos-Eo, Del Nora, Suroccidental de Asturias y Valles del Oso).

No obstante, el 71,21 por ciento de las entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales) sí cumplieron con su obligación legal. Un porcentaje igual al del 2023.

Donde hay un descenso en la información remitida por las entidades locales es en la referente a contratos y convenios. En lo que respecta a los contratos, el grado de cumplimiento se reduce a un 62,12 por ciento, mientras que en los convenios se sitúa en solo un 56,82 por ciento.

Para la Sindicatura de Cuentas, “la falta de actividad o incluso la total inactividad de algunas mancomunidades, consorcios y sociedades mercantiles indica la ausencia de servicios prestados, por lo que resulta injustificada su permanencia”. Recomienda, por tanto, “que se inicien o culminen los respectivos procesos de disolución y liquidación”.

Subvenciones y ayudas

Además, advierte a las entidades con información pendiente de enviar que podrían perder ayudas o subvenciones, puesto que el Principado y sus organismos podrían incluir como requisito para su concesión que los solicitantes hayan presentado la cuenta general a la Sindicatura.

Sí reconoce el organismo, como así le comunicaron varias entidades, que sufren de “insuficiencia de medios personales y materiales” para poder cumplir con la legislación. “Resultaría conveniente la adopción de medidas necesarias para asegurar una dotación suficiente de estos medios en los órganos de control interno de las entidades locales, no solo de personal funcionario de habilitación nacional, sino también de personal de apoyo, de forma que la función interventora y de control financiero pueda realizarse de forma efectiva”, señalan.