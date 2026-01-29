Cortes en la Autovía del Cantábrico, fuego y tensión con la Guardia Civil: así fue en Asturias la protesta de ganaderos del "súper jueves" contra Mercosur

El "súper jueves" del campo español contra Mercosur fue de menos a más en Asturias. Ganaderos y agricultores, algunos de ellos encapuchados, cortaron al mediodía la Autovía del Cantábrico en al menos dos puntos, pese a las restricciones impuestas por la Guardia Civil de no llegar a las autopistas. Uno en el oriente, en Bustio (Ribadedeva), y otro en el occidente, en Canero (Valdés). En ambos lugares, los manifestantes quemaron fardos de paja y neumáticos, produciendo grandes atascos. En Luarca se llegaron a producir casi cuatro kilómetros de retenciones en sentido Oviedo.

Los encapuchados actuaron en Canero, mientras que un grupo de unos 50 manifestantes en Bustio (Ribadedeva) se rebelaron contra la Guardia Civil y salieron corriendo por el prao para cortar la A-8. Allí se vivieron momentos de gran tensión, al igual que en Campomanes (Lena), debido a la prohibición de parar el tráfico en la autopista del Huerna, que era el objetivo inicial de los ganaderos.

Amenaza de multas

En su lugar, los manifestantes tuvieron que cortar la carretera de Pajares, pero no de forma permanente, sino mediante cortes intermitentes, lo que encendió todavía más a los presentes. "En Asturias no dejan manifestarse al campo. Nos han advertido de multas de hasta 600.000 euros si cortamos la autovía", denunció el coordinador de COAG, David Pérez.

Tres concentraciones

En el Principado, estaba previsto que los profesionales del campo realizasen tres concentraciones simultáneas de 12 a 14 horas en Bustio (Ribadedeva), Campomanes (Lena) y Barres (Castropol). En esos tres puntos iban a cortar las autovías para llamar la atención de que la entrada en vigor de Mercosur "es la muerte del campo" asturiano. Aunque esos planes iniciales se vieron alterados. Decenas de ganaderos, llegados de toda Asturias, se sumaron a las tres protestas bajo uun fuerte despliegue de la Guardia Civil.

Junto a treinta comunidades

Los ganaderos de la región no han sido los únicos en salir a la calle este jueves. Junto a ellos, han protestado agricultores de una treintena de comunidades. Los profesionales del ssector estánde uñas por un tratado que creará la mayor zona de libre comercio del mundo (cerca de mil millones de potenciales consumidores) y permitirá ahorrar a uno y otro lado del charco mucho dinero en aranceles.

En Asturias avisan: la alianza con Mercosur abrirá la puerta a productos con los que tendrán que competir –carne, miel y fabas principalmente en la región– en inferioridad de condiciones al estar sometidos en sus países a menos controles y requisitos que los europeos, esto permite que sean más baratos y, por tanto, poco tendrán que hacer los alimentos asturianos para mantener fiel al consumidor que busca una cesta de la compra más económica.