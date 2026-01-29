La alarmante carta de los profesores asturianos al Principado: "Se ha perdido el respeto hacia nuestra profesión"

Respeto, protección y normas claras para poder enseñar. Ese es el ruego de los docentes asturianos que a través del sindicato USIPA le han enviado una carta a la consejera de Educación, Eva Ledo, expresando una preocupación que "comparten miles de docentes": la pérdida de respeto hacia su profesión y la falta de un marco normativo claro que nos proteja en el ejercicio diario de su labor.

En la carta, los profesores piden "medidas concretas", empezando por desarrollar la Ley de Autoridad del profesorado que "fue aprobada en 2023 y continúa sin un desarrollo reglamentario que la haga efectiva en los centros, lo que nos deja en una situación de incertidumbre cuando debemos intervenir ante conflictos, faltas de respeto o situaciones de acoso", denunian.

Una carta que se produce tan solo unas semanas después de que la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza publicase un informe en el que alertaban de que ocho de cada diez profesores asturianos reconocen vivir bajo un clima de conflictividad en sus aulas.

"Como docentes también estamos en primera línea en la detección y prevención del bullying, pero necesitamos protocolos claros, apoyo institucional y una normativa que respalde nuestras decisiones pedagógicas y disciplinarias", explican, trasladándole a Ledo la falta de apoyo que sienten por parte de la administración. "Sin ese respaldo institucional en el que se debe invertir en recursos humanos y económicos todo el sistema educativo sale perdiendo", alertan.

Por eso, piden también normas homogéneas de prevención del acoso escolar, campañas públicas de reconocimiento social y una coordinación efectiva con equipos directivos e inspección educativa. "No se trata de una reivindicación corporativa. Se trata de garantizar que las aulas sean espacios seguros, respetuosos y propicios para aprender", subrayan.