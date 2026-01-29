Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta de agricultores y ganaderos EN DIRECTO: el campo asturiano vuelve a salir a la calle para cargar contra Mercosur, con cortes en tres puntos de las autovías del Principado

Los profesionales del sector primario de la región se manifestarán en Campomanes, Ribadedeva y Castropol dentro de la movilización nacional del "súper jueves"

En Lena se ha cortado la carretera nacional, al no lograr permiso para entrar en la autopista del Huerna: "Nos han advertido de multas de hasta 600.000 euros"

Manifestación del &quot;súper jueves&quot; del campo en Asturias

Manifestación del "súper jueves" del campo en Asturias / M. T. N.

Mónica G. Salas

Mariola Riera

Ha llegado el "súper jueves" del campo español. Una nueva jornada en la que los ganaderos y agricultores de una treintena de comunidades de toda España, incluida Asturias, protestarán en la calle para dejar claro su rechazo al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). El objetivo es colapsar plazas y cortar autopistas y carreteras.

En el Principado, los profesionales del sector primario realizarán tres concentraciones simultáneas de 12 a 14 horas en Bustio (Ribadedeva), Campomanes (Lena) y Barres (Castropol). En esos tres puntos estaba previsto que corten las autovías para llamar la atención de que la entrada en vigor de Mercosur "es la muerte del campo" asturiano. Sin embargo, finalmente en Campomanes se cortó la carretera nacional, al no lograr permiso para parar el tráfico en la autopista del Huerna. "En Asturias no dejan manifestarse al campo. Nos han advertido de multas de hasta 600.000 euros si cortamos la autovía", denunció el coordinador de COAG, David Pérez.

Decenas de ganaderos, llegado de toda Asturias, se han sumado a las protestas bajo una fuerte despliegue de la Guardia Civil.

Los ganaderos y agricultores asturianos –y los de toda Europa en general– están de uñas por un tratado que creará la mayor zona de libre comercio del mundo (cerca de mil millones de potenciales consumidores) y permitirá ahorrar a uno y otro lado del charco mucho dinero en aranceles. En Asturias avisan: la alianza con Mercosur abrirá la puerta a productos con los que tendrán que competir –carne, miel y fabas principalmente en la región– en inferioridad de condiciones al estar sometidos en sus países a menos controles y requisitos que los europeos, esto permite que sean más baratos y, por tanto, poco tendrán que hacer los alimentos asturianos para mantener fiel al consumidor que busca una cesta de la compra más económica.

