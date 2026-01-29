Protesta de agricultores y ganaderos EN DIRECTO: el campo asturiano vuelve a salir a la calle para cargar contra Mercosur, con cortes en tres puntos de las autovías del Principado

Ha llegado el "súper jueves" del campo español. Una nueva jornada en la que los ganaderos y agricultores de una treintena de comunidades de toda España, incluida Asturias, protestarán en la calle para dejar claro su rechazo al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). El objetivo es colapsar plazas y cortar autopistas y carreteras.

En el Principado, los profesionales del sector primario realizarán tres concentraciones simultáneas de 12 a 14 horas en Bustio (Ribadedeva), Campomanes (Lena) y Barres (Castropol). En esos tres puntos estaba previsto que corten las autovías para llamar la atención de que la entrada en vigor de Mercosur "es la muerte del campo" asturiano. Sin embargo, finalmente en Campomanes se cortó la carretera nacional, al no lograr permiso para parar el tráfico en la autopista del Huerna. "En Asturias no dejan manifestarse al campo. Nos han advertido de multas de hasta 600.000 euros si cortamos la autovía", denunció el coordinador de COAG, David Pérez.

Decenas de ganaderos, llegado de toda Asturias, se han sumado a las protestas bajo una fuerte despliegue de la Guardia Civil.

Los ganaderos y agricultores asturianos –y los de toda Europa en general– están de uñas por un tratado que creará la mayor zona de libre comercio del mundo (cerca de mil millones de potenciales consumidores) y permitirá ahorrar a uno y otro lado del charco mucho dinero en aranceles. En Asturias avisan: la alianza con Mercosur abrirá la puerta a productos con los que tendrán que competir –carne, miel y fabas principalmente en la región– en inferioridad de condiciones al estar sometidos en sus países a menos controles y requisitos que los europeos, esto permite que sean más baratos y, por tanto, poco tendrán que hacer los alimentos asturianos para mantener fiel al consumidor que busca una cesta de la compra más económica.

Mariola Riera La manifestación en Campomanes / M. R. Continúa la tensión en Campomanes, ante la decisión de suspender durante unos minutos el corte en la carretera de Pajares. “No nos hemos levantado a las cinco de la mañana para ceder”, protestan los manifestantes.

T. Cascudo Los ganaderos, en Castropol / T. C. La marcha ganadera prosigue en Barres (Castropol). Los agricultores ya están cerca de la autovía.

Mariola Riera En Campomanes se ha optado por suspender unos minutos el corte de la carretera. Los líderes de las organizaciones agrarias presentes han advertido de multas severas si no se hace caso a Delegación de Gobierno.

Mariola Riera Tras media hora de corte en Campomanes, la caravana de coches atrapados en ambos sentidos ya suma unos cuantos kilómetros.

T. Cascudo En Barres, salen los manifestantes a pie rumbo a las rotondas de acceso a la autovía.

Mariola Riera Un agente de la Guardia Civil con los ganaderos / M. R. Los ganaderos negocian con la Guardia Civil la posibilidad de hacer cortes mayores en Campomanes.

Mariola Riera Manifestantes en Campomanes / M. R. Tensión en Campomanes. Los ganaderos quieren cortar más tiempo del autorizado. La indicación es que hagan cortes intermitentes para que fluya el tráfico, pero hay gente que se niega y quiere seguir de forma permanente.

La protesta en Ribadedeva / M. T. N. Los ganaderos y agricultores avanzan en Bustio con pancartas y tractores por la carretera general.

Los ganaderos concentrados en Castropol / T. C.