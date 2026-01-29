El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y "miedo" en algunos viajeros (aunque el tren "sigue siendo muy seguro")

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, ha provocado una disminución de las ventas de billetes de alta velocidad en varias líneas españolas, según apuntan fuentes ferroviarias conocedoras de la comercialización.

“Siempre se retrae la venta cuando hay una catástrofe como esta; pasó también con el accidente de Santiago (80 fallecidos en 2013). Luego se va normalizando poco a poco”, asegura un gran conocedor de la realidad ferroviaria.

En la línea asturiana también se está notando este descenso de las ventas, según explican operarios de Renfe que trabajan habitualmente entre Madrid y Asturias. En estos momentos se pueden comprar pasajes en todas las frecuencias, algo poco habitual, ya que la ocupación suele superar el 90 por ciento y normalmente varios trenes a la semana se quedan sin billetes.

Esta situación ha cambiado en los últimos días, coincidiendo con el accidente de Adamuz. A una semana vista, se pueden adquirir pasajes para cualquiera de las líneas entre Asturias y Madrid en ambos sentidos. Además, los precios se han reducido respecto a semanas anteriores. Hay billetes de AVE que rondan los treinta euros en el mejor de los casos, un coste muy reducido si se compara con etapas previas y que puede relacionarse con la baja demanda de estos días.

Los usuarios del AVE asturiano no han sido ajenos a lo sucedido en Adamuz. “Viajo con algo de miedo, lo admito”, reconocía una viajera que iba en el AVE Madrid-Asturias esta semana. En los últimos días, además, ha habido cancelaciones de viajes, justo tras el accidente ferroviario.

Paralelamente, los maquinistas de AVE han incrementado estos días los avisos sobre posibles averías en la red, una circunstancia que también influye en la percepción de los viajeros.

El precio de los billetes del AVE no es uniforme y depende de un algoritmo de Renfe que, entre otros factores, mide la demanda de potenciales viajeros. En noviembre, un viaje de ida y vuelta con Madrid costaba 120 euros en el mejor de los casos, llegando incluso a los 200 euros en los horarios más demandados del fin de semana. Un billete de ida rondaba los sesenta euros y ahora se sitúa aproximadamente a la mitad. Desde el sector turístico también señalan que, además, la temporada actual es baja, con menos desplazamientos que en otros momentos del año.

El tren es seguro, aseguran los profesionales

Desde el Ministerio de Transportes, así como desde Renfe y Adif, ponen en valor estos días la seguridad de la línea y del medio de transporte. El último accidente ferroviario relevante que tuvo lugar en Asturias fue en 2016, cuando un Alvia que hacía el recorrido entre Barcelona y Gijón descariló en un túnel de la rampa de Pajares, ya inutilizada desde la apertura de la Variante. En aquel accidente, el precedente más similar por sus circunstancias a lo ocurrido en Adamuz, no hubo heridos.

Las frecuencias de AVE en Asturias

Asturias dispone actualmente de seis frecuencias por sentido de alta velocidad con Madrid. La flota está compuesta por tres trenes Alvia, los que operaban antes de la Variante (299 plazas), dos AVE (507 plazas) y un Avlo, la versión de bajo coste del AVE, con capacidad para 580 viajeros.