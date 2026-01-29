"Varios meses de espera" en el HUCA para una mamografía: las pacientes con cáncer denuncian demoras y Barbón responde que es "inaceptable"

Las esperas para hacerse mamografías en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) están disparadas. Así ha podido corroborarlo LA NUEVA ESPAÑA tras una denuncia pública de una paciente que ha visto retrasada la prueba a la que se somete con periodicidad anual.

“Hace nueve meses que se pidió la cita, pero está todavía sin citar”, ha indicado la paciente en una red social. “La sanidad asturiana, genial”, apostilla, con amargura, al tiempo que pide explicaciones al presidente regional, Adrián Barbón.

El jefe del Ejecutivo respondió ayer por la noche en dos fases. En la primera, indica: “Buenas, ¿puedes escribirnos a presidente@asturias.org contándonos qué sucede?”. Y en la segunda añade: “Te pedimos que nos escribas con tus datos personales y que nos expliques dónde está pasando. Evidentemente, tenemos que transmitir la información que nos des -y por eso te la pedimos por email- a la Consejería de Salud porque ese retraso nos parece inaceptable”.

"Reclamar la cita a través de Atención al Usuario”

La mujer relata: “Soy paciente de cáncer de mama. Todos los años, en marzo, me hacen una mamografía. Este año no me han citado”. No confía mucho en la respuesta de Barbón: “Mañana os escribo, aunque me temo que sólo habéis contestado por la repercusión del tuit y esto va a caer en saco roto”.

Y agrega: “He hablado con citaciones y me dicen que hay mucha lista de espera y que tengo que reclamar la cita a través de Atención al Usuario”.

En su denuncia en redes, la paciente reprocha a Adrián Barbón: “Que luego os ponéis el lazo rosa y criticáis la gestión de la sanidad que hace el PP, pero no le vais a la zaga. Este es el trato que recibimos los enfermos de cáncer. Y aquí estoy, sentada, esperando a que me atiendan en Atención al Usuario. Y sólo tengo ganas de llorar”.

Este periódico ha podido confirmar que las demoras en las mamografías del HUCA son de “varios meses”.