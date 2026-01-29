Un fallo de Hacienda en las devoluciones del IRPF reembolsa hasta 2.000 euros a los pensionistas asturianos, pero solo a aquellos que lo pidan y que tributaron hace más de 5 años

Los cientos de mutualistas afectados por la repentina interrupción de las devoluciones del IRPF tienen muy limitada la vía del recurso. Expertos en derecho administrativo y tributario destacaron que el nuevo procedimiento de reclamación se ha establecido en una Ley y que no aprecian vulneración de derechos fundamentales porque los pensionistas acabarán cobrando las cantidades demandas –más de 2.000 euros en muchos casos– aunque sea con retraso y año a año durante los próximos cuatro ejercicios. "Muchos moriremos sin la devolución", clamaron los afectados.

"Si se hubiera aprobado por decreto habría posibilidad de presentar recurso contencioso-administrativo. Pero al ser Ley, el único límite son los derechos fundamentales y no veo que estén afectados", señaló Javier Junceda, doctor en Derecho Administrativo. El nuevo sistema de reclamación de las devoluciones se ha establecido en una Ley con el mismo rango que la Ley General Tributaria , destacó Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, y eso "reduce a esta única vía las formas de reclamar la devolución. No vale que se presente cualquier solicitud. Es cierto que no se reduce el derecho a la devolución, pero sí se limita la forma de obtenerla respecto a lo que la propia Agencia Tributaria estaba haciendo hasta ahora", apuntó Huergo en referencia a que ahora la devolución se haga en cuatro veces y no en una sola.

El Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, junto con los intereses generados, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo ya desde este mes a los cotizantes a mutuas de previsión social-principalmente entre 1967 у 1978-, y que no han podido desgravarse las cotizaciones realizadas, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.

Tras varios cambios de criterio en el pago de las cantidades adeudadas, este verano el Congreso de los Diputados avaló una reforma legal que permitirá devolver en un solo pago la deuda en el IRPF, en lugar de prorratearse durante varios ejercicios según la legislación anterior. El cambio normativo surge tras el reconocimiento de este derecho por parte del Tribunal Supremo en 2023.

La medida se aplica a los ejercicios fiscales que todavía no han prescrito, concretamente los periodos impositivos de 2019, 2020, 2021 y 2022. En cuanto a los ejercicios 2023 y 2024, las devoluciones se realizan de forma automática.

De esta forma, el Congreso ha dado respuesta definitiva a la deuda histórica de Hacienda. A continuación, explicamos paso a paso las claves para recibir las devoluciones del exceso del IRPF.

El pasado mes de julio cientos de mutualistas asturianos de la minería, la siderurgia, la banca o el comercio siguen sin tener aseguradas las devoluciones que les corresponden –en muchos casos más de 2.000 euros– por haber tributado de más entre 2019 y 2022. La Agencia Tributaria anunciaba que ampliará el plazo de solicitud de los reembolsos –finalizaba ayer– a la espera de que las Cortes validen las devoluciones en un único pago, como había anunciado en abril la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras ceder a las reclamaciones de los afectados, de los sindicatos de pensionistas y de las organizaciones profesionales de asesores fiscales, de gestores administrativos y de inspectores de Hacienda, que denunciaron las dificultades con las que se encuentran los afectados, la mayoría de avanzada edad, para recuperar su dinero.