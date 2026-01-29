Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas de la matanza

Este febrero, nueve platos "uno tras otro" en Amieva

Las Jornadas de la Matanza acaparan el mes de febrero en el concejo y cuentan con la participación de cuatro establecimientos

Boroña preñada y picadillo, dos de los platos de las jornadas

A.A.

Amieva

Boroña preñada, sopa de hígado, pote de berzas, manos de cerdo, lengua estofada, callos, picadillo y lomo y boronzu frito. De beber, vino DOP Rioja y, si queda hueco, postre y café: este mes de febrero, Amieva sale a la calle para disfrutar de las Jornadas de la Matanza, Fiesta de Interés Turístico Regional. El evento destaca algo tan propio como la cocina tradicional y la despensa de siempre, y planea animar a la asistencia de visitantes desde diferentes puntos de Asturias.

Los restaurantes que son parte de las Jornadas de la Matanza son un total de cuatro: Hotel Casona de Mestas (985 843 055), Hotel Alto Sella (985 944 903), Casa Severa (620 134 533) y Puente Dobra (606 424 254). Las Jornadas de la Matanza en Amieva gozan de un reputado prestigio que hace aconsejable reservar con la suficiente antelación.

Las jornadas las organiza la Asociación Alto Sella y cuentan con la colaboración de distintas corporaciones: el Ayuntamiento de Amieva, DISMAF Bebidas, CEPA DORADA, Quesos La Vaca Renata, Caja Rural de Asturias, Inmobiliaria Metros Cuadrados y Otea. Por su parte, el cartel promocional es obra de Miguel Cayarga, de Les Camisetes.

El menú de las Jornadas de la Matanza cuenta con un precio de 40 euros, que será de 20 para los niños menores de 12 años. La cita cuenta con el objetivo de rescatar el valor simbólico de las reuniones que se hacían en torno a la matanza. Además,ponen de relieve la gastronomía y los productos típicos de la zona. Con estos ingredientes, nadie debería perderse las Jornadas de la Matanza, en Amieva durante el mes de febrero.

