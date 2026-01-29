Así se puede dejar de fumar tabaco (y porros) en Asturias (y es gratis): el tratamiento con éxito de hasta el 90% que ofrece la Universidad de Oviedo

Dejar de fumar tabaco o cannabis en Asturias con ayuda profesional y sin coste. Esa es la propuesta que lanza el Grupo de Conductas Adictivas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, que está captando participantes para dos tratamientos gratuitos orientados a facilitar el abandono progresivo del consumo. Los programas combinan intervención psicológica, actividad física y, cada vez más, herramientas digitales diseñadas para abordar tanto la parte emocional como la dependencia.

La investigadora Alba González de la Roz, del equipo que desarrolla estas intervenciones, explica que en la unidad están ofreciendo “distintos tratamientos psicológicos para dejar de fumar tabaco o cannabis” y que “todos los programas combinan terapia psicológica, ejercicio físico y, de forma muy reciente, aplicaciones móviles” para ayudar en el proceso. La idea, añade, es trabajar “de forma integral en los aspectos psicológicos y también de dependencia física de la adicción”.

En el caso del tabaco, la iniciativa se dirige a personas que fuman al menos cinco cigarrillos al día y que además tienen problemas de salud como colesterol alto, diabetes o hipertensión. El plan incluye sesiones grupales semanales guiadas por profesionales sanitarios. “Somos psicólogos generales sanitarios y estos programa han culminado con unas tasas de éxito muy satisfactorias que oscilan entre el 70% y el 90%”, señala González de la Roz. La Universidad detalla que el tratamiento incorpora también visitas de evaluación y objetivos personalizados para reducir el consumo, manejar la abstinencia y mejorar el estado anímico.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Ángel García Pérez, Alba González de la Roz, Carolina Tovar, Roberto Secades, Sara Weidberg López, Clara Iza Fernández y Layla Alemán Moussa, del Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo. / Uniovi

Adicción de cannabis

Para quienes quieren dejar el cannabis, el grupo ofrece alternativas presenciales y también online con apoyo terapéutico. La investigadora destaca el uso de una aplicación “supervisada guiada por un terapeuta” llamada CanQuit, con la que “más del 72% de las personas logra dejar el consumo”, según sus datos. Y aclaran: "Entre los usuarios que completan el tratamiento, el 72,2 % logra la abstinencia, y se han observado reducciones de hasta el 91 % en el número de porros consumidos semanalmente y del 50% en el nivel de dependencia al cannabis". La Universidad de Oviedo añade que la app ha superado las 500 descargas en España y que, entre quienes completan el proceso, se observan mejoras relevantes en abstinencia y reducción del consumo.

Las personas interesadas pueden solicitar información escribiendo al correo del grupo (grupoca@uniovi.es) o llamando a la Unidad Clínica de Conductas Adictivas (985 10 41 89).