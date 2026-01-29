Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación de Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA) elige hoy a su nueva directora, con Celia Gómez como favorita

La actual directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad fue gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) entre 2012 y 2014

Celia Gómez González.

Celia Gómez González. / Pablo Solares

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) tendrá hoy una nueva directora, seleccionada entre una quincena de candidatos que se han presentado a la plaza. Todo apunta a que la elegida será la economista Celia Gómez, actual directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

Si así sucediera, Gómez retornaría a Asturias, ya que entre 2012 y 2014 fue gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa). De ese cargo fue destituida por Faustino Blanco, entonces consejero de Sanidad. Y se da la circunstancia de que ahora sustituirá al frente de la FINBA precisamente a Faustino Blanco, quien dejó el cargo el último día de 2025, tras cinco años en el puesto.

El patronato de la FINBA se reunirá en la mañana de este jueves con el objetivo de elegir entre tres candidatos que han sido seleccionados por una comisión integrada por tres patronos. El director de la FINBA es nombrado por el patronato de la Fundación, del que forman parte representantes de las empresas privadas e instituciones públicas que constituyen la entidad.

Celia Gómez González (Palacios del Sil, León, 1963) es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y tiene un máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias (Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública). Asimismo, es experta en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad.

Antes de dirigir el Sespa fue directora general de Planificación e Innovación Sanitaria y directora general de Planificación y Financiación, ambas en la Consejería de Salud la Junta de Andalucía (2008-2012); y después de su paso por Asturias fue directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y gerente del Servicio Cántabro de Salud.

Entre los requisitos exigidos en la convocatoria para dirigir la FINBA figuraba una titulación superior en cualquiera de estas áreas: Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ingenierías o Ciencias de la Salud. Asimismo, se pedía "experiencia en puestos de dirección o gestión en entidades del sector público o privado, preferentemente en el ámbito biosanitario, con capacidad de gestión de equipos, financiera, y de procesos"

La convocatoria no especifica la remuneración del cargo. Sí se concreta que se trata de un contrato laboral especial de personal de alta dirección, "con una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga/s". Y se indica que la retribución "se establecerá atendiendo al perfil profesional y a la experiencia aportada por la persona candidata".

