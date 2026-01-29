El Gobierno creará un mercado regulado del hidrógeno verde, con grandes proyectos en Asturias

El Gobierno aprobará "en los próximos meses" un anteproyecto de ley para regular el hidrógeno verde en España, que incluirá un sistema nacional y un nuevo mercado regulado para "impulsar la demanda, reforzar la competitividad y habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura". Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás, evento anual en el que la compañía expone sus avances sobre este vector energético.

Aagesen explicó que esta normativa, que traspone la europea sobre hidrógeno, impulsará "un marco para ofrecer más visibilidad y más estabilidad, a medio y a largo plazo, al objeto de favorecer todas las inversiones y adaptar de forma progresiva los distintos mercados para la incorporación de estas nuevas moléculas verdes". La Ministra añadió que hasta la fecha este vector ha recibido más de 3.000 millones de euros en ayudas a través de diversos proyectos, como los "valles del hidrógeno" (uno de los cuales prevé desarrollar EDP en Aboño) o la cadena de valor.

"Necesitamos una regulación clara y visible, que permita acelerar el proceso de toma de decisiones de inversión y que consolide y fortalezca la demanda", respondió minutos después del anuncio gubernamental el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien reiteró que la infraestructura de hidrógeno que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa, el H2Med, "avanza a gran velocidad" y estará en funcionamiento "en las fechas previstas", esto es, en 2032.

El H2Med implica a Asturias. La futura red española del hidrógeno consta de dos ejes (uno entre el sur y el norte del país, y otro entre el norte y la fachada mediterránea a través del valle del Ebro) que estarán conectados en Gijón.

"Aunque Europa se está moviendo, todavía hay que hacer mucho más", afirmó Gonzalo. "No hay tiempo que perder, el hidrógeno es ahora", concluyó el directivo, quien anticipó que 2026 será "un gran año de despliegue en el que se verá como se aceleran decisiones finales de inversión".