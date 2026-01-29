El guiño a Asturias de Blanca Romero en su nueva serie de Telecinco: “Qué fame tengo, Dios”

“Qué fame tengo, Dios”. Estas han sido las primeras palabras de Blanca Romero como la teniente Alicia, el personaje que interpreta en "Pura sangre", la serie que acaba de estrenar Telecinco. La asturiana interpreta a una agente que cambió la UCO por el SEPRONA y se fue a un pueblo alejado para llevar una vida tranquila y someterse a un tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada.

En la primera escena, la asturiana aparece en la sala de una clínica de fertilidad bajo los efectos de la anestesia y con mucha "fame". Romero aprovechó ese momento de "borrachera" por la medicación y le dio a su personaje un poco de sí misma. Es una gran defensora de su tierra natal y siempre que puede presume de su estilo de vida, en su chalet en un pueblo con menos de 400 habitantes.

"Soñé que estaba en la playa de Andrín, en Llanes, con la Mónica Bellucci", le comentó a su compañero de la Guardia Civil, que la esperaba tras someterse al tratamiento de fertilidad. "Menudo golbo llevas, jefa", le espetó él. "Dai un puquitín a él para que se relaje", pidió ella a la enfermera.

Blanca Romero ha contado que el personaje que interpreta es una mujer abiertamente lesbiana y que se está sometiendo a un "tratamiento de fertilidad" para ser madre, algo que no será fácil porque el asunto de unos caballos muertos en la finca de una marquesa terminará por complicarse. Hermida ve cómo el lugar que prometía estabilidad se convierte en un territorio de intrigas, peligros y emociones que amenazan con desbordarlo todo.

La serie está encabezada por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Blanca Romero, Pep Munné y Aitor Luna, entre otros, contando con hasta 90 actores entre secundarios y figurantes.