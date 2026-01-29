Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juego que ayuda mucho contra el autismo: la aplaudida tesis de una investigadora de la Universidad de Oviedo que ha arrojado luz

Nerea López Bouzas logra el Premio Fundación ONCE 2025 por un trabajo que concluye que la gamificación y la realidad aumentada aumentan las competencias comunicativas del alumnado con TEA “independientemente” de su nivel, edad o tipo de lenguaje

Una herrramienta contra el autismo.

Una herrramienta contra el autismo. / EPC

P. T.

La Universidad de Oviedo suma un nuevo reconocimiento a su investigación con impacto social. La doctora Nerea López Bouzas, profesora ayudante en el campus asturiano, ha sido distinguida con el Premio Fundación ONCE 2025 a la Investigación por una tesis centrada en cómo mejorar la comunicación de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) a través de un Entorno de Aprendizaje Gamificado y Aumentado (EGA). El galardón, concedido por la Real Academia de Doctores de España, se entregó durante el acto de apertura del curso 2026 de la institución, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.

Nerea López Bouzas, investigadora de la Universidad de Oviedo premiada por su tesis.

Nerea López Bouzas, investigadora de la Universidad de Oviedo premiada por su tesis. / Uniovi

La aportación principal del trabajo, titulado “Un Entorno Gamificado Aumentado para estimular la Competencia Comunicativa de alumnado con Trastorno del Espectro Autista”, es clara: la combinación de gamificación y realidad aumentada incrementa las competencias comunicativas del alumnado con TEA “independientemente del nivel” del trastorno, de la edad o del tipo de lenguaje que utilicen. Dicho de otra manera, según las conclusiones de la investigación, se trata de una herramienta que puede beneficiar a perfiles diversos dentro del espectro, un aspecto clave para familias y profesionales que buscan recursos adaptables y eficaces.

La tesis se apoya en un entorno diseñado como un juego, “De Grumete a Capitán: en busca del tesoro perdido”, que incorpora actividades lúdicas y recursos digitales orientados a fomentar la interacción, el manejo del lenguaje y las habilidades socioemocionales. La intervención se aplicó en tres centros públicos de Educación Especial de Asturias, con 54 estudiantes, y el progreso se evaluó con mediciones antes, durante y después de su implementación. Para la investigadora, el valor del recurso está también en el modo en que engancha al alumnado: “el alumnado no solo completa tareas, sino que se involucra, anticipa y desea continuar”.

López Bouzas subraya además que la estructura del juego aporta un plus especialmente útil para quienes tienen dificultades de comunicación: “resulta especialmente valiosa, pues aporta seguridad, previsibilidad e invita a la participación”. Y remata con una idea que resume el sentido práctico de su trabajo: la investigación en este campo “nos recuerda que cuando el conocimiento se pone al servicio de las personas, puede convertirse en una herramienta profundamente transformadora”.

El pequeño comercio de Asturias destaca la "buena salud" del sector, que en 2025 creció por cuarto año consecutivo

Manifestación de agricultores y ganaderos EN DIRECTO: El campo asturiano vuelve a salir a la calle para protestar contra Mercosur, con cortes en tres puntos de las autovías del Principado

"Varios meses de espera" en el HUCA para una mamografía: las pacientes con cáncer denuncian demoras y Barbón responde que es "inaceptable"

El juego que ayuda mucho contra el autismo: la aplaudida tesis de una investigadora de la Universidad de Oviedo que ha arrojado luz

El guiño a Asturias de Blanca Romero en su nueva serie de Telecinco: “Qué fame tengo, Dios”

El PP asturiano carga contra el PSOE por la subida de pensiones fallida: “Usan a los pensionistas como rehenes y defienden a los inquiokupas”

La tecnológica asturiana Izertis, en plena expansión, cierra una ampliación de capital de 54 millones

La alarmante carta de los profesores asturianos al Principado: "Se ha perdido el respeto hacia nuestra profesión"
