El juego que ayuda mucho contra el autismo: la aplaudida tesis de una investigadora de la Universidad de Oviedo que ha arrojado luz
Nerea López Bouzas logra el Premio Fundación ONCE 2025 por un trabajo que concluye que la gamificación y la realidad aumentada aumentan las competencias comunicativas del alumnado con TEA “independientemente” de su nivel, edad o tipo de lenguaje
P. T.
La Universidad de Oviedo suma un nuevo reconocimiento a su investigación con impacto social. La doctora Nerea López Bouzas, profesora ayudante en el campus asturiano, ha sido distinguida con el Premio Fundación ONCE 2025 a la Investigación por una tesis centrada en cómo mejorar la comunicación de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) a través de un Entorno de Aprendizaje Gamificado y Aumentado (EGA). El galardón, concedido por la Real Academia de Doctores de España, se entregó durante el acto de apertura del curso 2026 de la institución, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.
La aportación principal del trabajo, titulado “Un Entorno Gamificado Aumentado para estimular la Competencia Comunicativa de alumnado con Trastorno del Espectro Autista”, es clara: la combinación de gamificación y realidad aumentada incrementa las competencias comunicativas del alumnado con TEA “independientemente del nivel” del trastorno, de la edad o del tipo de lenguaje que utilicen. Dicho de otra manera, según las conclusiones de la investigación, se trata de una herramienta que puede beneficiar a perfiles diversos dentro del espectro, un aspecto clave para familias y profesionales que buscan recursos adaptables y eficaces.
La tesis se apoya en un entorno diseñado como un juego, “De Grumete a Capitán: en busca del tesoro perdido”, que incorpora actividades lúdicas y recursos digitales orientados a fomentar la interacción, el manejo del lenguaje y las habilidades socioemocionales. La intervención se aplicó en tres centros públicos de Educación Especial de Asturias, con 54 estudiantes, y el progreso se evaluó con mediciones antes, durante y después de su implementación. Para la investigadora, el valor del recurso está también en el modo en que engancha al alumnado: “el alumnado no solo completa tareas, sino que se involucra, anticipa y desea continuar”.
López Bouzas subraya además que la estructura del juego aporta un plus especialmente útil para quienes tienen dificultades de comunicación: “resulta especialmente valiosa, pues aporta seguridad, previsibilidad e invita a la participación”. Y remata con una idea que resume el sentido práctico de su trabajo: la investigación en este campo “nos recuerda que cuando el conocimiento se pone al servicio de las personas, puede convertirse en una herramienta profundamente transformadora”.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje