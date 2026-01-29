El jurista asturiano Javier Junceda crea el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos

Este jueves tuvo lugar la inauguración del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, una iniciativa impulsada y dirigida por el jurista asturiano Javier Junceda, que "aspira a tender un puente entre la comunidad jurídica iberoamericana". Junceda lleva tres décadas en contacto directo con dicha comunidad y ahora ha decidido reunir en un proyecto internacional que tiene tanto de académico como de profesional.

La jornada de este jueves, online, versó sobre los temas candentes en derecho público de la hispanidad, y en ella participaron, además de Junceda, los prestigiosos juristas Carlos Balbín y Jorge Danós, principales maestros del derecho administrativo en Argentina y Perú, respectivamente. Junceda dio la bienvenida a los numerosos asistentes inscritos, conectados desde España, Argentina, Perú, México y Estados Unidos, y anunció un ambicioso programa lectivo que se ocupará de los distintos ámbitos jurídicos con perspectiva hispanoamericana.

“Aparte de jornadas y programas enfocados impartidos por los principales especialistas, ofreceremos también ciclos o cursos monográficos sobre determinadas materias, todos ellos desarrollados con una visión especialmente teórico-práctica”, destacó. De hecho, los tres ponentes de ayer comparten esa misma característica: son docentes y aplicadores del derecho, como jueces (caso de Balbín) o abogados (Danós y Junceda).

Una imagen con los tres ponentes / LNE

Balbín, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires y magistrado de lo contencioso, indicó en su intervención que el tema más sensible en la actualidad en su país es la proyección que sobre su derecho está teniendo el “anarcocapitalismo” de su actual gobierno, haciendo hincapié, también, en las reformas que el reciente acuerdo del Mercosur está suponiendo en su ordenamiento interno, por ejemplo en materia de contratos.

Reflexionó igualmente sobre el influjo desmesurado que a su juicio puede estar teniendo la economía sobre los marcos legales, así como la necesidad de abordar el asunto de la inteligencia artificial con cautela, por los derechos implicados.

Por su parte, Jorge Danós, catedrático de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado, se centró en los dilemas constitucionales ligados a la presidencia peruana, que en los últimos nueve años ha tenido nada menos que siete jefes de Estado. Danós es partidario de reformar los mecanismos legales de su país para dotarle de mayor estabilidad, además de apuntar a la falta de institucionalidad como uno de los mayores lastres no solo para el derecho en Perú, sino en el resto de América.

Junceda, que clausuró la jornada, centro sus palabras en los efectos que la inestable coyuntura internacional puede tener sobre determinadas estrategias públicas en diferentes materias, como la transición energética, “que tal vez pase a un segundo plano antes las futuras necesidades presupuestarias europeas en materia de defensa”. También insistió en la necesidad de que la digitalización contribuya a una mayor simplificación administrativa, en el sentido de que el ciudadano considere como un aliado o colaborador a la Administración, en lugar de un ente limitado a plantear obstáculos de forma permanente.

Compartió con Balbín sus dudas sobre el rol que la economía está teniendo en nuestras sociedades, a la que calificó como “moderno leviatán que se traga a nuestras sociedades, sin dejar demasiado espacio a otras cuestiones importantes a tutelar”, insistiendo en lo inteligente de su compaginación con los restantes derechos e intereses generales merecedores de amparo jurídico, como la cuestión ambiental o de seguridad.

Junceda reconoció que el espacio recién creado fue en su origen una iniciativa del propio Carlos Balbín, “empeñado en tender ese puente entre la hispanidad que antes se hacía atravesando el océano con carabelas y ahora con dispositivos que nos hacen cruzar el ciberespacio”. Las actividades del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos se celebrarán de forma híbrida virtual y física, en este último caso desde las dependencias del despacho profesional de Junceda. Forman parte del claustro, hasta el momento y aparte de Junceda, Balbín y Danós, los juristas peruanos Mario Castillo Freyre y Francisco Miró-Quesada, el mexicano José María López Padilla y el norteamericano Anthony Rionda. Se espera la incorporación próxima de especialistas otros expertos de Chile y Paraguay